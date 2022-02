Grande successo per l’iniziativa di Taranto Buonasera e Supermercati Pascar

Grande successo anche questa settimana per “Premiamo chi legge”, l’iniziativa lanciata da Taranto Buonasera in collaborazione con i Supermercati Pascar. A corredo di questo articolo pubblichiamo le foto di alcuni dei tanti lettori che hanno ritirato “l’omaggio fedeltà”. L’iniziativa prosegue questa settimana. Ritaglia, compila e conserva i coupon pubblicati nelle edizioni di Taranto Buonasera dal 15 al 19 febbraio e potrai recarti presso il punto vendita convenzionato in via Generale Messina, 128 a Taranto (dalle 17 alle 19) per ritirare l’omaggio (1/4 di forma di Formaggio Pamigo) al banco salumeria. L’iniziativa prosegue anche la prossima settimana, dal 22 al 26 febbraio. In omaggio 2 confezioni di prosciutto Ferrarini.