L’apparizione della Madonna di Carosino

CAROSINO – Terminati i festeggiamenti in onore della Madonna di Lourdes, da queste parti assai sentiti e vissuti, i Carosinesi e non solo riservano grandi onori e festeggiamenti religiosi anche alla qui venerata Madonna detta delle Grazie di Carosino. Dell’esistenza di un vero e proprio grande luogo di culto a lei dedicato e della compresenza anticamente di ben due chiese accostate, si hanno i primi riferimenti descrittivi a partire dalla prima metà del ‘500. La notizia viene attestata storicamente nelle note riportate dall’allora arcivescovo tarantino mons. Lelio Brancaccio, nella sua visita pastorale al casale carosinese. Ma, com’è arcinoto, soprattutto nella tradizione orale popolare tramandata nei secoli addietro, questo culto si tende a far risalire addirittura a quando il casale vero e proprio di Carosino non esisteva del tutto, attribuendone l’origine proprio all’apparizione della Madonna ad un pastorello sordomuto dalla nascita di nome Fortunato.

Certo non si hanno più le dovute testimonianze documentali di tale fatto, ma quella visione e i numerosi altri miracoli compiuti dalla Madonna bastarono e avanzarono per i fedeli del tempo. Fu probabilmente proprio da allora che la Vergine venne chiamata col titolo “di Carosino” anche da chi, proveniente da tutto il circondario, veniva a venerarla affidando a Lei i propri malesseri.. A testimonianza di questa grande e profonda devozione mariana, come si diceva non solo dei Carosinesi, rimane oggigiorno la fede e il ricordo di questa fatidica giornata del 17 febbraio, ma anche il veramente suggestivo compendio iconico offerto, sia a destra che a sinistra dell’Altare Maggiore, che ne dà vera testimonianza. L’intero presbiterio è infatti dominato da una stupenda edicola che occupa l’intero lato sud dell’altare, contenente insieme all’antico affresco della Madre Celeste, numerosi “quadretti” scolpiti e raffiguranti i miracoli mariani che riportano, come in una sorta di fotogramma storico, gli “interventi celestiali” della Madonna delle Grazie di Carosino. Sin qui la storia della fede degli avi e la venerazione popolare unite a parti di storia, le quali immancabilmente si mescolano tra di loro assicurando tuttavia, a questa ricorrenza del 17 febbraio, una certa importanza.

Insieme ai suoi predecessori, anche il parroco don Filippo Urso sin dal suo arrivo a Carosino, ha sempre riservato grandi attenzioni a questa festa locale della Madonna, attivando il triduo di preghiera e le sante Messe ordinate, nella giornata di giovedì 17 febbraio, come nella cadenza festiva (ore 8.3o, 11:oo e 18.3o questa è quella solenne). Nell’assicurare che tutte le celebrazioni si terranno nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-Covid-19, si ricorda che al termine della Messa solenne, uscirà sul sagrato della chiesa il simulacro della Madonna di Carosino, per l’attesa benedizione alla comunità. Spazio anche alla tradizione festosa, con la presenza sin dal pomeriggio della giornata, della banda musicale Santa Cecilia Città di Taranto, diretta dal m° Giuseppe Gregucci. Se c’è tutto quanto abbiamo descritto prima, crediamo allora di trovarci in presenza di una giornata del 17 febbraio che, forse, andrebbe ancor di più rivalutata dalla stessa comunità Carosinese. E’ una giornata in cui, da tempi immemorabili, nella piccola cittadina jonica di Carosino si celebra l’apparizione della Madonna di Carosino a Fortunato, da non confondere, come successivamente è stato poi fatto nei secoli, col Carusuniedde del Lunedì dell’Angelo: tutta un’altra storia. Nel primo caso infatti, insieme alla Vergine celeste, crediamo si celebrino anche i tanti miracoli e le innumerevoli conversioni di cui la Madonna di Carosino è stata protagonista. Forse questo maggiore impegno potrebbe essere utile affinchè la chiesa carosinese, con la sua grande e millenaria storia di devozione alla Madonna, non rimanga un altro santuario mariano mancato.

Floriano Cartanì