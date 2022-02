“Vetrine e balconi”, il concorso a premi a Massafra

MASSAFRA – “Eppur si muove”. A parlare non è Galileo Galilei, ma la 69a edizione del Carnevale di Massafra che, nonostante la pandemia e l’appuntamento con i maestosi corsi mascherati posticipato a giugno/luglio, inizia già a lanciare i primi coriandoli. Il sindaco Fabrizio Quarto e l’assessore alla Cultura Domenico Lasigna comunicano che entro le ore 12 di martedì 22 febbraio vanno presentate le domande per poter partecipare al concorso a premi per “vetrine e balconi” addobbati in tema carnascialesco (dovranno essere allestiti dal 24 febbraio al 2 marzo). Possono aderire ditte, esercizi commerciali e privati cittadini. La partecipazione al concorso è libera.

La domanda, redatta sui previsti moduli, dovrà pervenire: all’Ufficio Protocollo entro le ore 12 del 22 febbraio, mediante pec all’indirizzo ripartizione3@pec.comunedimassafra.it, consegnata a mano, tramite servizio postale o corriere privato. Ai partecipanti saranno riconosciuti i seguenti premi/rimborsi spese: Vetrine: 1° classificato 200 euro, 2° classificato 150 euro, 3° classificato 100 euro. Balconi: 1° classificato 100 euro, 2° classificato 75 euro, 3° classificato 50 euro. Il bando completo con il disciplinare e domanda di partecipazione/ iscrizione è scaricabile dal sito istituzionale www.comunedimassafra. it – https://www.comunedimassafra. it/index.php?id=19&oggetto=1365. Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Cultura sito in via Livatino n. 18, tel. 099.8858303 – 099.8858356.