Mario Lodi, simbolo del rinnovamento didattico

La scuola trasmissiva purtroppo fa perdere allo studente la sua capacità di osservare, di riflettere, interiorizzare, di elaborare e di riproporre ulteriori problemi, che è il modo naturale di apprendere del bambino e dell’uomo libero in ogni momento della sua vita. Mario Lodi

Antifascista precoce e lettore affascinato dalle intuizioni pedagogiche di Maria Montessori e dalle linee didattiche di Célestin Freinet, Lodi, come insegnante, ha inteso il suo ruolo come un’officina didattica vitale che rompe gli schemi incartapecoriti della scuola trasmissiva. Autore di decine di libri per ragazzi, a cominciare dall’indimenticabile Cipì, un libro speciale, nato in una piccola scuola di campagna il primo giorno di scuola con una lunga gestazione : quasi due interi anni di scuola, la prima e la seconda elementare. Il “c’era una volta” con cui inizia Cipì – ora riedito da Einaudi- nasce da parole parlate, da bambini alti poco sopra il metro, lui, il maestro, se fosse qui oggi avrebbe compiuto cent’anni: 17 febbraio 1922. Bambini che il maestro lascia parlare: «Io da voi imparo tante cose. Invero loro pensavano che fosse uno scherzo perché la gente crede che i maestri a scuola siano per insegnare, non per imparare». Era il trascrittore che fermava quelle parole pronunciate dai bambini sulla pagina. Autore non solo di testi narrativi, ma di saggi.

Anticipando di qualche anno La lettera a una professoressa di don Milani con il suo C’è speranza se questo accade al Vho (1963) in cui cominciò a riflettere sulle sue esperienze di insegnante. Il giornalista Giorgio Pecorini lo aveva condotto a Barbiana, dove per due giorni «fui tempestato dalle domande di don Lorenzo: voleva sapere tutto, ma proprio tutto come lavoravo in classe». Intanto la produzione saggistica lodiana confluiva ne Il Paese sbagliato (1970) che Lodi aveva fatto leggere a Gianni Rodari, che, a sua volta, lo aveva subito proposto per la pubblicazione a Giulio Einaudi: «Ricordo che Einaudi è venuto qua da me, a Piadena, con le bozze de Il Paese sbagliato e mi ha dato ventiquattro ore di tempo per tagliare cento pagine, così da alleggerire il tutto». Einaudi «stava andando – continua Lodi – a Colorno dove Basaglia, che era appena arrivato da Gorizia per dirigervi il manicomio, doveva consegnargli un suo nuovo libro che doveva uscire contemporaneamente al mio. Penso fosse La maggioranza deviante con la Franca Ongaro». Deciso oppositore di classi inizialmente separate per alunni extracomunitari, sosteneva che i bambini e le bambine, «quando arrivano a scuola, non sanno scrivere ma sanno tutti parlare, nelle loro diverse lingue. E la parola è la ricchezza immensa che non va chiusa in ghetti ma educata al dialogo. Solo così il bambino [ e la bambina], come auspica la nostra Costituzione, diventa cittadino del futuro…»

Tra i grandi meriti di Lodi va rimarcato quello di aver messo la pratica riflessiva al centro del progetto di formazione degli insegnanti, anticipando il guadagno della ricerca odierna: il superamento o se si vuole la integrazione della teoria implicita della formazione docente come “iniezione” (teacher education as injection), ovvero la sola trasmissione di conoscenze e di abilità, proposte nell’ambito dei corsi universitari, decisamente insufficiente, con la teoria, propria della più matura ricerca didattica, incentrata sulla “teacher education as reconstruction” – quella appunto di un processo di rielaborazione, riflessione, approfondimento su quanto si viene professionalmente vivendo-, sorreggendo l’insegnante, specie quello in-service education, nel costruirsi un sé professionale sempre più idoneo all’agire educativo. Promuovere e affinare la riflessione sulle azioni didattiche pregresse comporta una rilettura-ricomprensione delle convinzioni maturate dalle teorie apprese, dalle opinioni diffuse, ma anche da quel bagaglio di credenze, abitudini, pregiudizi maturate da pratiche irriflesse. Nessuna idea didattica è più incrollabile di quella che ha dato orientamento e significato alla più modesta delle attività quotidiane svolte dai praticoni dell’insegnamento, costituendo non raramente un ostacolo all’innovazione perché resiste più di ogni altra al cambiamento e, dunque, presenta una dimensione conservatrice.

Cosimo Laneve