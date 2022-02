Una vita tra fede e insegnamento

Sono trascorsi dieci anni dal giorno malinconico e triste nel quale venne meno alla terra dei mortali Monsignor Giovanni Zappimbulso, lasciando a coloro che lo avevano conosciuto e amato un ricordo senza confini che si è rinnovato nel ciclo eterno delle umane cose. Un ricordo sofferto ed intimo che personalmente mi prende e mi addolora: e lo rivedo come docente dell’Archita col quale nel corso “C” fummo vicini nell’insegnamento, lui di religione, io di lettere italiane e latine. Ore, quelle, serene e, al tempo stesso, fertili di insegnamenti di lettura e di fede.

Del sacerdote Giovanni Zappimbulso occorre ricordare subito quel che San Paolo scrisse nell’episodio seconda lettera a Timeo “Fidem servavi”. Ho conservato la fede. E accanto a quella ultima cristiana parola non da meno quelle di Q u i nt i l ia no, non c r i st ia no, ma cristiano nel cuore: “Fides supremum rerum humanarum vinculum est”. La fede è il vincolo supremo delle cose umane. Ebbene don Giovanni Zappimbulso ebbe della fede in Cristo la linfa costante ed eterna del suo spirito, della sua mente e della sua missione evangelica; sempre e soprattutto nel continuo dolore, quale sacrificio dell’essere supremo, che per anni lo attanagliava. La sua esistenza, resa più pura da quel dolore, egli off r iva quotidianamente alla gran madre di Dio. Il mio ricordo, oggi che Don Giovanni non è più risale ad oltre quarant’anni da quando io ero docente presso l’Archita di Taranto e don Giovanni era docente di religione. Da quel giorno – incontrò un costante, fortissimo legame di pensiero, di vita interiore, di spirituale fede nella fede ci strinse. Ricordo la dolcezza della sua voce, la bellezza del suo dire; quella “caritas” cristiana che era l’antica virgiliana “pietas” e l’apostolica “agape”.

Fummo colleghi per oltre un decennio, nel corso C e la mia lezione di letteratura italiana, sovente si nutriva e si ornava di quella sapienza testamentaria che è l’eterno libro della vita terrena ed eterna dell’uomo. Un’amicizia che è durata sino alle fine dell’Amico, collega e fratello! E che non si spegne col tempo che passa! Conservo decine di lettere che mi ha scritto per varie occasioni e festività; lo scritto era per lui legame quotidiano. Una per tutte. In data 22 dicembre 2005 mi scrisse: “Caro Paolo non voglio passare il Santo Natale senza incontrarmi con te, con il mio cuore unito al tuo, per esprimere a te, la gentilissima signora Titina, il mio affettuoso augurio natalizio; l’affido alla dolcissima Maria e anche ai superiori versi del “nostro” Leopardi, perché vi giungano, anche i ricchi di arcane melodie. Accettali e perdonami il lungo silenzio; un silenzio buio e pensoso, specie in questo periodo; e non mi è dolce “il naufragare in questo mare”. Pregate per me. Don Giovanni. Una delle tante bellissime sue lettere a me dirette. Dal cielo, che è ora suo, don Giovanni, preghi per tutti noi, viandanti in questa aiuola che “ci fa tanto feroci”. Compagni comunque di viaggio.

Paolo De Stefano