Taranto, sabato c’è il Catanzaro

Esibizione a metà. L’esito della sfida tra Vibonese e Taranto, valida per l’ottava giornata del girone di ritorno, incastonata nel turno infrasettimanale programmato martedì scorso, resta sospeso e limitato al pareggio a reti inviolate certificato nel corso del primo tempo: un’atipica ed intensa nebbia ha avvolto lo stadio “Luigi Razza” nel piovoso pomeriggio calabrese, ha ostacolato la disputa dell’incontro, sino a costringere il direttore di gara Pascarella della sezione di Nocera Inferiore ad arrestare definitivamente la partita dopo cinque minuti di gioco dall’avvio della sua seconda frazione. La riduzione della visibilità, l’impraticabilità della struttura e l’insostenibilità della situazione hanno innescato l’anticipo del triplice fischio, dopo l’iter regolamentare di attesa dei canonici quaranta minuti di analisi da parte della quaterna arbitrale.

La decisione del rinvio della porzione di gara a data da destinarsi è stata assunta in accordo fra i rappresentanti di entrambe le società coinvolte: i vertici della Lega Pro dovranno individuare un giorno consono per la prosecuzione dei minuti di gioco non disputati (la contesa è stata interrotta al 51’). Il calendario di febbraio, già rimodulato previo recupero dei due turni congelati nel mese precedente, in attesa della vidimazione del nuovo protocollo sanitario per i club professionistici, non risulta fruibile: mar-tedì 22, infatti, le compagini del raggruppamento meridionale saranno impegnate nello svolgimento dei match validi per il terzo turno del giro di boa. Un ulteriore slittamento l’avevano subito proprio Taranto e Palermo: l’affascinante duello in terra siciliana è stato pianificato per il 30 marzo, in quanto l’impianto de “La Favorita” è stato selezionato dai piani alti per accogliere la gara play off fra le Nazionali di Italia e Macedonia del Nord, fondamentale per l’accesso ai Mondiali in Qatar. Senza soste risulta anche il cro-noprogramma del mese di marzo, il quale consta in origine dell’ennesimo turno infrasettimanale, prefis-sato per mercoledì 16 (i rossoblu ospiteranno l’Avellino, che ieri ha sollevato dall’incarico il tecnico Piero Braglia).

In tale ottica, al fine di accelerare la situazione, la dirigenza ionica potrebbe valutare sia il primo mercoledì utile del prossimo mese, incastonato fra la trasferta ad Andria e la sfida col Foggia in casa (entrambe di sabato), oppure puntare sul successivo (9 marzo), immediatamente dopo il duello coi satanelli di Zeman ed antecedente la gara di Potenza (in agenda domenica 13). L’ordinamento attuale prevede che, in caso di interruzione di una partita, i cui minuti non disputati siano da recuperare in altra data, un calciatore che non vi abbia partecipato perché squalificato, deve terminare di scontare lo stesso stop comminato dal giudice sportivo proprio in occasione della prosecuzione della gara in questione. Ergo: Giuseppe Giovinco, assente contro la formazione locale di Vibo Valentia, potrà essere disponibile per la sfida di cartello col Catanzaro, in programma sabato prossimo allo stadio “Iacovone”, con inizio disposto per le ore 14.30. A tal proposito, è attiva la vendita libera dei biglietti per assistere al match con la formazione calabrese seconda in classifica: proseguirà sino al momento di avvio della partita stessa. Invariato il listino abbinato alle diverse sezioni dello stadio, la cui capienza è stata ridotta del 50% in ossequio delle normative imposte dal protocollo sanitario per il professionismo. Sono confermate le tariffe ridimensionate per i giovani: per i bambini sino ai 12 anni compiuti, il costo del tagliando sarà di 2,50 euro; per i ragazzi di età compresa dai 12 ai 16 anni, invece, il prezzo previsto è di 6,00 euro. L’iniziativa è esclusiva per i settori di Curva Nord e Gradinata.

Questo l’elenco completo dei costi distribuiti per settori, comprensivi dei diritti di prevendita e delle commissioni on line (i tagliandi possono essere opzionati anche tramite il circuito Vivaticket): Curva Nord intero € 13.00 / ridotto € 11.00; Gradinata intero € 17.00 / ridotto € 15.00; Tribuna Laterale intero € 30.00 / ridotto € 28.00 ; Tribuna Centrale intero € 50.00 / ridotto € 48.00; Curva Ospiti intero € 13.00. Nessuna sosta per il Taranto, che ieri pomeriggio ha inaugurato la preparazione didattica ed agonistica, compressa in un arco cronologico esi-guo: mister Laterza ha rodato la fase primigenia di strategie, meccanismi e sperimentazioni tattiche nel corso di un test amichevole contro la compagine giovanile della Primavera 4 allenata da Rogazzo. Oggi è in agenda un’unica sessione pomeridiana. Il Catanzaro di mister Vivarini, artefice di una perentoria ascesi in graduatoria, complice anche il mercato di spessore e qualità effettuato nella scorsa sessione di gennaio, affronterà gli ionici senza Stefano Scognamillo nelle sue fila: il difensore di origini russe ma di passaporto italiano è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo, per recidività in ammonizione (ha incassato il decimo cartellino giallo stagionale).

Per quel che concerne il novero dei diffidati in casa Taranto, a rischio sono sia l’attaccante Saraniti che l’eclettico esterno Versienti, pervenuto alla quarta infrazione personale del torneo in corso. In infermeria si monitorano le condizioni fisiche di Falcone, costretto ad abdicare dall’ultima perfomance interna con la Virtus Francavilla a causa di un sospetto stiramento accusato nella fase di riscaldamento. Il suo posto sul versante mancino del trittico dei trequartisti era stato repentinamente assegnato al giovane Santarpia, nel rispetto del modulo 4-2-3-1 applicato al co-spetto degli imperiali di mister Taurino, ma accantonato contro il fanalino di coda Vibonese, a favore di un rinnovato assetto tattico 4-3- 3, avvalorato dall’esordio titolare dell’esperto Di Gennaro nel ruolo di impostazione e di ragionamento al centro dell’asse nevralgica. Fermi ai box restano sia il giovane difensore Granata che il lungodegente centrocampista Diaby, la cui stagione agonistica è ormai compromessa.

Alessandra Carpino