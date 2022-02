“Diffidate dalle imitazioni”, secondo appuntamento con la rassegna “I colori del teatro”

Dopo il debutto della rassegna con Maurizio Micheli e Debora Caprioglio (“Amore mio aiutami”), la serie di appuntamenti all’interno de “I colori del teatro”, rassegna a cura di Renato Forte, riprende venerdì 18 febbraio al teatro comunale “Fusco” con Francesco Cicchella e il suo “Diffidate dalle imitazioni Show” (ingresso, platea 28euro/galleria 21euro), spettacolo comico-musicale nel quale il camaleontico protagonista mostra tutte le sue straordinarie doti di imitatore e autore.

Appassionato di teatro, fin da giovanissimo Francesco Cicchella muove i suoi primi passi nel mondo dell’arte studiando pianoforte e canto jazz al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Nel 2007, a soli 17 anni, vince il Premio Totò alla comicità. Ospite “Cominciamo bene su Rai 3”, fa parte del cast del programma “Stiamo tutti bene su Rai 2”. Due anni dopo, nel 2009, vince la terza edizione del “Premio Alighiero Noschese” entra a far parte del cast di “Made in Sud”. Nelle varie edizioni del programma Cicchella imita in chiave parodistica Michael Bublé, Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri e Kekko Silvestre dei Modà.

Ospite alla prima serata del Festival di Sanremo, imita Michael Bublé. Da settembre a novembre dello stesso anno partecipa come concorrente al talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti, “Tale e quale show”, vincendo la quinta edizione. Tra le sue performance più apprezzate nel corso del programma, quelle nei panni di Bruno Mars, Freddie Mercury, Stevie Wonder, Shakira e Francesco Renga.

Il 31 dicembre 2015 è ospite al Capodanno con Gigi D’Alessio, in Piazza della Libertà a Bari. Il 10 settembre partecipa come ospite alla finale di Miss Italia riproponendo le sue interpretazioni di Massimo Ranieri e Bruno Mars, mentre il 14 gennaio 2017 torna su Rai Uno ospite di Gigi Proietti nella prima puntata del suo one man show Cavalli di battaglia, vestendo ancora i panni di Ranieri.

Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. Nel 2021 è nel cast di comici del programma di Italia 1 “Honolulu” con le imitazioni di Achille Lauro e Ultimo. Lo scorso 13 febbraio partecipa in qualità di ignoto alla trasmissione “Soliti Ignoti” su Rai1 e la concorrente , l’attrice Gaia Girace, ne indovina l’identità.

Segreteria organizzativa a cura di Laura Forte e Marina Forte. Prevendita: NonSoloCasa, via Principe Amedeo 188 Taranto, 9.30/13.00 – 17.00/20.00. Info: 3920119199 – 0994001058. Nei giorni di spettacolo, biglietteria dalle 20.15 esclusivamente al botteghino del Teatro comunale Fusco. Spettacoli, ore 21.00. Non consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.