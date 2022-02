«Più impegno sul Mar Piccolo»

Il capitolo bonifiche, lungi dall’essere concluso con la “questione Milleproroghe”, resta ancora da scrivere. E Agci Taranto «plaude al risultato ottenuto grazie al voto espresso in nottata: le commissioni congiunte Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno soppresso l’articolo 21 del decreto Milleproroghe che individuava una diversa destinazione per i 575 milioni di euro inizialmente individuati per procedere alle bonifiche del territorio. L’articolo 21 infatti andava a dirottare questi fondi verso interventi mirati alla decarbonizzazione».

Dice Emilio Palumbo (Agci Agritel Taranto): «Riteniamo si tratti di una buonissima notizia per tutta la comunità. Ci auguriamo che la stessa grinta venga utilizzata per far partire le operazioni che permetteranno al Mar Piccolo di recuperare l’ equilibrio necessario a far ripartire la tradizionale attività tarantina della mitilicoltura nel sito nel quale da sempre vengono coltivati i mitili. Detto ciò, rileviamo l’interesse per le problematiche del settore, mostrato in particolare dall’onorevole Vianello che di recente ha presentato una interrogazione parlamentare al fine di chiedere la celere definizione proprio delle operazioni di bonifica del Mar Piccolo, e quindi in primis la nomina di un nuovo commissario che possa essere individuato tra figure tecniche, esperte in materia. Come gruppo costituito di associazioni di categoria e sindacati (Agci Agrital Taranto, Agripesca Taranto, Confcooperative Taranto – Federcoopesca, Legacoop Agroalimentare Taranto – Dipartimento Pesca, Unci Agroalimentare, Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Pesca) terremo un confronto sul tema, sabato mattina con diversi parlamentari.

Obiettivo dichiarato: unire le forze per centrare un risultato dal quale la rinascita prima e lo sviluppo economico del territorio poi non possono prescindere». Sul mancato “scippo” dei fondi per le bonifiche «siamo soddisfatti – commenta Leonardo Giangrande, presidente provinciale di Confcommercio Taranto – ha vinto la buona politica. Ciò conferma come l’azione congiunta dei parlamentari jonici abbia prodotto un primo importante risultato positivo per la comunità jonica, andando persino contro la volontà del Governo, arroccato su una posizione che ancora una volta immolava Taranto sull’altare sacrificale della ragione di Stato. Solo qualche giorno fa, in occasione della Giornata mondiale contro i tumori infantili, l’Onu ha reso pubblico un documento dove si definiscono le ‘zone di sacrificio’ le aree dove gli interessi economici sono anteposti alla salute ed ai diritti umani, indicando quale esempio proprio Taranto, città tenuta sotto scacco dalla grande acciaieria che da anni sparge veleni su territori e abitanti. Fa male ammettere che tutto ciò sia avvenuto con la complicità dei Governi che si sono successi in questi anni. Ora finalmente c’è una parte importante della politica che sta comprendendo come non si possa continuare ad accettare che venga calpestata la dignità umana di una intera comunità, e che è necessario battersi perché non si compiano ulteriori abusi ai danni del territorio.

Non è il caso di illudersi e di cantare vittoria, ma è importante che oggi la politica abbia avuto la forza di far prevalere il diritto di Taranto di vedere assegnate alle bonifiche le risorse economiche sottratte ai Riva». Con un tweet anche la Fim Cisl si è detta favorevole all’utilizzo dei 575 milioni per le bonifiche, mentre per l’Usb «ora è opportuno che le risorse libere, dunque ancora non vincolate, vengano sfruttate per i lavoratori. Ci domandiamo intanto come mai, se vengono messi a disposizione importanti fondi comunitari per decarbonizzare, si cerca di individuare un altro modo per reperire somme? Forse perché per ottenere finanziamenti comunitari, sono indispensabili progetti seri e credibili? E dunque perché al momento non c’è alcun progetto reale in questa direzione? Nonostante, come ha evidenziato il Sole24Ore, il mercato dell’acciaio sia quintuplicato, Acciaierie d’Italia tiene gli impianti fermi (senza alcun investimento nella manutenzione), i lavoratori in cassa integrazione, con riflessi negativi gravi sulle famiglie, e continua a pagare le aziende dell’appalto con grandissimo ritardo. Perchè? Andrebbe forse chiesto a Franco Bernabè un resoconto, a quasi un anno dall’ingresso dello Stato nella gestione dell’acciaieria, come andrebbe fatto un bilancio sull’operato dell’ad Lucia Morselli e quindi sulla gestione della stessa fabbrica, da quando è subentrata la multinazionale francoindiana Arcelor Mittal.

Al netto di tutto ciò, ringraziamo coloro che non hanno esitato ad essere al nostro fianco sin dai primi giorni di gennaio, e a condividere la posizione nettamente contraria rispetto ai tentativi di depredare ancora una volta il territorio jonico. Questo è stato un esempio di buona politica che si unisce al di là della bandiera di appartenenza, unicamente per il bene pubblico». «Ci siamo uniti al coro unanime di proteste contro la soppressione dei vari emendamenti presentati al fine di cancellare il famoso articolo 21 del decreto Milleproroghe che trasferiva i 575 milioni di euro dalle bonifiche alla produzione e siamo ben lieti che la Camera dei Deputati lo abbia abrogato» evidenzia Antonio Surgo, responsabile delle relazioni industriali per Taranto, Brindisi e Lecce del Mes, il Movimento socialista europeo. Lo stesso Surgo sottolinea come l’ex Ilva «rischia il collasso produttivo. Un flop che la città non può permettersi e che non può permettersi neanche il sistema Italia ove si consideri che l’ex Ilva ha da sempre rappresentato l’1,4 % del Pil dell’intera nazione».