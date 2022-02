«Sugli ex Ilva in a.s. ancora troppi ritardi»

“Una vasta platea di lavoratori attende ancora che partano i corsi di formazione ed aggiornamento, pur essendo stato rifinanziato da tempo il bando regionale relativo con 10 mln di euro”. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Michele Mazzarano, richiama l’attenzione della Giunta regionale su una questione che va avanti da oltre tre anni, da quando, nell’autunno del 2018, Arcelor Mittal ha assunto la gestione dell’acciaieria tarantina facendo una lista di coloro che, in base a determinati criteri, sarebbero rientrati tra i dipendenti diretti della stessa multinazionale francoindiana e lasciando da parte i circa 1.500 ex Ilva in Amministrazione straordinaria, posti in cassa integrazione. Oltre ai 1.500 lavoratori ex Ilva in as, sarebbero beneficiari dei corsi tutti gli altri lavoratori attualmente collocati in Cigs a zero ore del Bacino di Area Complessa di Taranto.“È indispensabile – prosegue la nota di Michele Mazzarano – fornire strumenti, conoscenze e competenze, proprio attraverso il prezioso strumento della formazione, a coloro che al momento sono fermi, ma che devono essere messi in condizione di ripensare la loro attività professionale”.