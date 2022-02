Candidatura del centrodestra, è derby tra Gugliotti e Musillo

Il dado è tratto. Almeno così pare. Sabato sarà presentato il candidato della coalizione che va da Patto per Taranto ai partiti di centrodestra più altre liste civiche. La suspense tuttavia non si è esaurita, perché il nome di chi riceverà l’investitura non è ancora noto. Il lunghissimo incontro romano tra referenti locali e regionali alla presenza di qualche mediatore di rango nazionale, ha sì prodotto l’intesa ma non ha completamente sciolto la riserva su chgi candidare. Da quel che si apprende, a contendersi la candidatura sarebbero Giovanni Gugliotti e Walter Musillo: presidente della Provincia, il primo; ispiratore del “Patto”, il secondo.

Il comunicato rilasciato a tarda sera dopo circa nove ore di maratona non chiarisce chi sarà in corsa per Palazzo di Città: “Questa mattina (mercoledì, ndr) a Roma si sono incontrati i referenti regionali e locali del centrodestra e delle liste del “Patto per Taranto” che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo della “grande alleanza per Taranto” per le prossime elezioni comunali. È stato dato mandato ai segretari regionali di condividere gli esiti della riunione con le altre liste civiche che faranno parte della coalizione per poi presentare ufficialmente il candidato durante una conferenza stampa che si terrà sabato». L’unico punto fermo, dunque, è che il candidato sarà presentato sabato. Sempre secondo quanto è trapelato al termine del lunghissimo confronto, non sempre serenissimo, l’ultima parola spetterebbe a Fratelli d’Italia: al partito della Meloni la scelta finale se optare per Musillo e per Gugliotti. Sempreché non spunti un nome a sorpresa finora tenuto “coperto”.

Saranno di sicuro due giorni intensi, in attesa che sabato venga svelato il mistero dopo mesi di attesa e nel corso dei quali i nomi di posisbilio candidati si sono sprecati. L’ultimo, in ordine di tempo, quello dell’avvocato Francesco D’Errico, presidente di Kyma Servizi (Infrataras), il cui nome è stato proposto da Massimiliano Stellato, dopo che era stata paventata l’ipotesi di un altro avvocato, Francesco Tacente. Altro nome in pista, quello dell’avvocato Egidio Albanese, che ha già presentato un suo movimento politico, “La voce di Taranto”, e che inizialmente sembrava il candidato sostenuto proprio da Fratelli d’Italia. Altri nomi sono stati messi in giro nelle ultime ore, ma che oggettivamente hanno più il sapore del depistaggio che della proposta concreta. Anche se, come detto, qualche colpo a sorpresa non è da escludersi del tutto.