Melucci da Franceschini e oggi presenta il suo “Fatto 100”

Dopo l’incontro con Enrico Letta, ecco quello con il ministro Dario Franceschini. «Giorni davvero intensi a Roma» per Rinalco Melucci, sindaco uscente e candidato sindaco del centrosinistra. «Ho incontrato – ha raccontato Melucci su facebook – Dario Franceschini, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo, con cui siamo già al lavoro per far ripartire l’organizzazione della Biennale del Mediterraneo di architettura e arte contemporanea: un evento di respiro internazionale che deve tornare tra le priorità per l’attrattività di Taranto».

«Con l’occasione – ha scritto ancora Melucci – abbiamo fatto un punto sui tanti cantieri aperti del CIS per la riqualificazione della Città Vecchia e la valorizzazione del nostro immenso patrimonio storico-culturale». Poi l’affondo politico ai suoi avversari: «Per una curiosa coincidenza, anche la nostra controparte politica ha raggiunto Roma in questi giorni. Ma non, come noi, per lavorare al futuro della città, quanto per far scegliere a piani più alti chi dovrà candidarsi alla guida di Taranto. Mi colpisce ancora una volta la differenza incolmabile tra chi, per senso del dovere verso le opportunità che la comunità potrebbe perdere, è già al servizio della città senza nemmeno sapere la data delle elezioni; e chi, invece, pensa tranquillamente che Taranto possa aspettare i tempi degli accordi di partito e degli interessi personali. Io credo, invece, che il futuro di Taranto non possa più aspettare, il cambiamento è in corso d’opera e nulla dovrà più fermarlo». Proprio stamattina, alle 11 ai Giardini Virgilio, il candidato sindaco della coalizione “Ecosistema Taranto 2022”, Rinaldo Melucci, presenterà a stampa e giornalisti “Fatto 100”, il resoconto delle attività svolte durante il mandato da primo cittadino. «Sarà anche l’occasione – viene spiegato, per condividere con le forze della coalizione i numerosi progetti realizzati e quelli in corso, punto di partenza per la definizione del programma dei prossimi 5 anni».