Lumino, Slc Cgil: «Bene l’intervento di Enel Energia. Ora salviamo i lavoratori»

«Dopo la denuncia agli organi ispettivi ed al committente Enel Energia, siamo stati contattati stamattina (ieri per chi legge, ndr) dallo stesso committente: non era un atto scontato e per questo lo riconosciamo per tempi e contenuti. Lo stesso committente ci ha comunicato l’avvio di una verifica interna ed ha affermato l’assenza di rapporti in essere con il call center in questione: contestualmente è partita una verifica per il comportamento di altri partner da parte della stessa Enel Energia». Lo afferma Andrea Lumino, segretario generale della Slc Cgil Taranto, dopo la sua denuncia riguardante un call center tarantino in cui «la paga di circa 8 euro l’ora viene rispettata solo se il lavoratore riesce a produrre ben 18 contratti. In caso contrario ha diritto solo ad un rimborso spese di 250 euro».

«Abbiamo ricevuto rassicurazioni che, accertate dinamiche e responsabilità, saranno presi immediati provvedimenti – spiega Lumino – Come Slc Cgil Taranto diamo atto al committente del tempestivo intervento ma ci poniamo, in riferimento a tutto il sistema del customer care (non solo quindi in relazione a questo committente) che così non si regge: non è possibile che ci siano appalti e subappalti incontrollati e facciamo appello al Governo ed al Ministero di prendere posizione su un tema così delicato che riguarda le condizioni di lavoro di migliaia di persone ed, evidentemente, la tutela della privacy rispetto ai dati personali di milioni di cittadini che teoricamenre potrebbero comunicare dati sensibili o aderire a proposte commerciali senza il benchè minimo controllo. In questo settore, stabilizzare vuol dire garantire lavoratori e cittadini. Nel caso di fattispecie, la Slc Cgil di Taranto chiede ad Enel Energia, che ringraziamo ancora per il tempestivo intervento, di procedere ai controlli necessari ma non girarsi, dopo, dall’altra parte: ci sono alcune decine di persone, con le loro famiglie, che hanno accettato il ricatto “per necessità” di quelle condizioni capestro: salviamo insieme lavoratori e lavoro».