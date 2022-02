Tornano le Toghe d’Oro dell’Ordine degli avvocati

Si terrà sabato 19 febbraio, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, in via Duomo 259 a Taranto, la cerimonia delle “Toghe d’Oro”. Nell’occasione l’Ordine degli Avvocati di Taranto premierà sedici avvocati jonici che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dei 50 anni di vita e attività professionale. Come ricordato dall’Avvocato Antoniovito Altamura, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, «la prima cerimonia delle Toghe d’Oro risale al lontano 1925, quando fu premiato Alessandro Criscuolo, già Sindaco di Taranto e noto epigrammista, latinista e grecista, mentre in epoca più recente si è ripreso a festeggiare l’evento nel 1960». Oltre alla consegna delle “Toghe d’Oro”, saranno conferiti a due avvocati il premio “Pio Picaro – Deontologia e Professionalità”, la Toga d’Onore ad memoriam alla Dott.ssa Giulia De Santis prematuramente scomparsa e due Toghe d’Onore in memoria degli avvocati jonici Vincenzo Giuseppe Pozzessere e Angelo Fortunato, a due giovani avvocati che hanno conseguito la migliore votazione di merito agli esami di abilitazione professionale.

Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia da Covid-19, la cerimonia torna ad essere celebrata in presenza, con la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, l’Onorevole Avvocato Francesco Paolo Sisto, del Presidente Preposto della Sezione distaccata di Taranto della Corte d’Appello di Lecce, il Dott. Pietro Genoviva, del Presidente del Tribunale di Taranto, la Dott.ssa Rosanna Depalo, del Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Taranto, il Dott. Maurizio Carbone, del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto, la Dott.ssa Bombina Santella, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Dott.ssa Pina Montanaro, e del Segretario generale del Comune di Taranto, il Dott. Eugenio De Carlo. «Questa cerimonia, che finalmente torniamo a festeggiare in presenza – ha affermato l’Avvocato Altamura, annunciando l’importante evento – vuole rappresentare per noi Avvocati, per i Magistrati e per tutti gli operatori della Giustizia un forte messaggio di speranza per poter tornare quanto prima a svolgere le nostre attività nella normalità: Ad Maiora!».

Stefania Gallone