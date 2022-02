Attività acquatiche per diversamente abili a Crispiano

CRISPIANO – L’associazione Asd Enjoy your dive di Taranto ha organizzato per sabato 19 febbraio la settima edizione dell’evento “Zero Barriere”, creato da Hsa Italia (Handicap Scuba Association) leader internazionale per le attività acquatiche per diversamente abili. L’iniziativa, dedicata all’inclusione sociale, si terrà nel centro sportivo Albatros di Crispiano, con il Patrocinio dell’ amministrazione comunale – Assessorato ai Servizi Sociali. Madrina d’eccezione dell’iniziativa sarà la medaglia d’oro di nuoto nella staffetta 4×100 stile libero delle Paralimpiadi di Tokyo Vittoria Bianco, mentre gli operatori dell’associazione svolgeranno attività di avvicinamento all’acqua, mediante approcci ludico sportivi, come prove di snorkeling e subacquea.

Presente all’evento anche l’Istituto Alberghiero “Elsa Morante’”di Crispiano, i cui studenti si occuperanno dell’accoglienza. Coloro che non saranno in acqua potranno invece assistere alle esibizioni della scuola di ballo Studio Danza e Arte di Venere Turi. Saranno presenti inoltre altri gruppi sportivi come le associazioni: “La scuola del mare” di Monopoli, “Murgia sub” di Cassano murge, “Seaworld” di Cagliari, “Porto Conte diving center” di Alghero. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19, a partire dall’utilizzo delle mascherine FFP2, grazie alla supervisione dell’associazione Protezione Civile di Crispiano e la collaborazione dell’associazione Misericordia di Crispiano.