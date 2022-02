«Adeguamento e messa in sicurezza della statale 100»

MOTTOLA – «Varie volte in questo quinquennio abbiamo sollevato il problema dell’adeguamento e della messa in sicurezza della strada statale 100 nel tratto in cui essa attraversa il territorio mottolese, chiedendo l’adozione di iniziative istituzionali. Superflua e dolorosa è la constatazione che le nostre istanze non hanno ottenuto mai riscontro. Questo tratto stradale continua ad essere teatro di sinistri e a rappresentare un pericolo per l’incolumità generale: è doveroso per noi continuare a proporre questa annosa questione». Lo afferma Palmo Matarrese, consigliere comunale del gruppo “Io Scelgo Mottola – Italia in Comune”.

«Nel passato più recente abbiamo sottolineato come il presiedente del Consiglio Mario Draghi abbia rimarcato l’assoluta deficitarietà delle infrastrutture, soprattutto nel Meridione, sottolineando il paradosso delle opere mai ultimate, e abbiamo espresso il nostro timore che, mancando la dovuta attenzione sul problema, avremmo corso il rischio di vedere quest’opera, necessaria, del tutto dimenticata dal novero degli investimenti finanziati con le risorse straordinarie messe a disposizione dall’Ue (Next Generation Eu), a tutto vantaggio di altre realtà che godono di attenzione mediatica e politica maggiore. Prova implicita di ciò è la circostanza che nelle ultime settimane la comunità mottolese si è trovata a subire la concreta minaccia dell’allargamento della strada provinciale 53 Mottola-Martina, iniziativa potenzialmente dannosa per larga parte del nostro territorio (per gli stravolgimenti che essa arrecherebbe a importanti zone rurali e naturali e a una delle principali zone residenziali, che andrebbero invece tutelate), su cui alcuna posizione ufficiale è emersa a livello istituzionale.

Questo episodio – osserva Matarrese – ci insegna come l’attenzione delle istituzioni sia orientata verso chi è più in grado di far sentire all’esterno la propria voce, anche se si tratta della tutela di ragioni “particolaristiche». «È necessario riproporre con determinazione questa annosa questione, al fine di veicolare l’attenzione generale sulle problematiche effettive del nostro territorio. È necessaria l’apertura di un tavolo politico-istituzionale che ponga l’obiettivo del completamento dell’ultimo tratto della S.S. 100 (insistente per minima parte nei territori di Gioia del Colle, a nord, e Massafra – Palagiano, a sud, sino alla sua confluenza nella S.S. 7, e per massima parte nel territorio di Mottola), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla circolazione. Auspichiamo (finalmente!) un riscontro positivo e chiediamo che, come prima cosa, sia convocato un Consiglio Comunale ad hoc, col coinvolgimento degli amministratori delle comunità vicine, dei rappresentanti istituzionali del territorio, nonché degli attori “tecnici”. Auspichiamo poi che si possa giungere ad una formale richiesta ad Anas e Ministero di dare attuazione ai progetti di allargamento e messa in sicurezza già esistenti (chiedendo un loro adeguamento alle più recenti disposizioni in materia)».