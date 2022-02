“Lecturae Dantis tarentinae” nel libro di Josè Minervini

Mi perviene fresco di stampa il volume pubblicato dall’editrice Scorpione Lecturae Dantis Tarentinae, curato da José Minervini. Il volume si avvale della supervisione di Paolo De Stefano e delle competenze tecniche di Mario Lazzarini. José Minervini che, oltre ad essere la presidente del Comitato tarantino della Società Dante Alighieri, è un’appassionata e valente studiosa di Dante, ha pensato bene di raccogliere una dozzina di letture dantesche che si sono tenute a Taranto negli ultimi anni per celebrare degnamente il VII centenario della morte del Sommo Poeta. È questa una autentica novità in quanto non mi pare che ci siano precedenti nel campo delle pubblicazioni joniche; tra l’altro va sottolineato che le varie letture si sono tenute in diverse chiese di Taranto (San Domenico, SS. Sacramento, il Carmine, San Pasquale, le Suore di piazza M. Immacolata) a ripristinare un’ antica tradizione culturale, già operante in altre città italiane (Firenze, Roma, Bologna, Ravenna, etc.).

Mi piace osservare, a margine, che José Minervini ha pubblicato quest’ anno un bel volume, riveduto ed ampliato, di studi danteschi dal titolo “Poeta che mi guidi” III sempre per i tipi di Scorpione con prefazione di Paolo De Stefano e postfazione di Piero Massafra. Gli interventi dei due studiosi sono illuminanti: il primo ha evidenziato il fatto che l’ esegesi dantesca si è liberata da certe incrostazioni ideologiche e consente una lettura più obiettiva del poema, il secondo che la Commedia è uno scrigno ricchissimo che non finisce di sorprendere con la sua umanità e l’anelito verso il divino. José ha radunato i saggi composti in oltre trent’ anni di studio intelligente, amorevole e documentato di Dante e affrontato temi e motivi di grande rilevanza. Quasi una summa del suo fervido operare critico. Inoltre, va detto che l’ ultimo Quaderno dell’ Arengo (2020 nr. 14) è dedicato alla figura di Dante e comprende una ventina di saggi di illustri studiosi tarantini, baresi e leccesi che, oltre ad essere fedeli collaboratori della rivista, hanno scandagliato temi e problemi di grande spessore. Infine Taranto Buonasera ha realizzato un inserto per il Dantedì e ospitato nel corso dell’anno diversi articoli di studiosi e cultori della materia, che dovrebbero vedere la luce in una prossima pubblicazione.

Per tornare alle Lecturae Dantis Tarentinae, il volume, oltre a recare la presentazione della presidente Minervini, che illustra le ragioni della pubblicazione e traccia un po’ la storia del Comitato tarantino (nato nel 1902 e perciò tra i più antichi d’Italia) e la successione storica dei vari presidenti (dal primo, Roberto D Ayala Valva ad Alessandro Criscuolo, Eduardo De Vincentiis, fino a Giovambattista Massafra, Paolo De Stefano, Cosimo Fornaro etc.) comprende dodici Lecturae, dodici ‘spighe’, di autori nostrani: mons. Filippo Santoro, Nicola Baldi, Teresa Bosco, Stefania Danese, Paolo De Stefano, Anna Grasso Duma, Roberto Imperiale, Titina Laserra, Antonio Liuzzi, Stefano Milda, José Minervini e Antonio Tagliente. Riassumere i contenuti delle singole letture non è cosa semplice; mi sembra opportuno però sottolineare in base ad una accettabile tipologia che, accanto ai contributi più squisitamente letterari (Danese, De Stefano, Grasso Duma, Laserra, Milda, Santoro) si collocano quelli di storia culturale (Bosco, Liuzzi, Minervini) e quelli di carattere scientifico (Baldi, Imperiale, Tagliente). La lettura del Sommo Poeta infatti offre l’ opportunità di spaziare in vari campi e direzioni e di affrontare temi e motivi di varia natura ed interesse. La Commedia insomma, lungi dall’ essere un luogo rigidamente circoscritto, si apre al lettore che voglia esplorarla come un largo ventaglio, in cui filosofia, teologia, geografia, scienza, poesia si intrecciano e si fondono creando quella polifonia che la rendono unica e singolare. Non a caso si è parlato del poema come di un’ opera cui ha posto mano e cielo e terra e che fa di Dante un poeta eccelso, universale e attuale, come Omero, Shakespeare, Goethe, vanto dell’ umanità.

Alberto Altamura