Salesiani a Taranto: la storia nel libro di Guadagnolo

Sarà presentato giovedi 24, febbraio, alle ore 18, nell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Taranto (in Città Vecchia), il libro di Mario Guadagnolo dal titolo “Quelle tonache impolverate, 1921-2021, un secolo di presenza salesiana a Taranto”, edito da Scorpione editrice. Coordinerà i lavori Walter Baldacconi, direttore dell’emittente televisiva Studio100. Porteranno il loro saluto il prof. Riccardo Pagano a nome dell’Università, il prof. Piero Massafra (editrice Scorpione), don Angel Fernandez Artime (Rettore Maggiore dei salesiani), Mons. Filippo Santoro Arcivescovo di Taranto, don Angelo Sant’Orsola (ispettore salesiano per l’Italia meridionale), la direttrice dell’istituto delle suore Figlie di Maria Usiliatrice di via Umbria, don Peppino Resta 8responsabile della Casa Salesjana di Taranto) e Mimmo Mastillone, coordinatore del Gruppo Amici di don Bosco di Taranto. Parleranno del libro. S.E. il cardinale Salvatore De Giorgi (arcivescovo emerito di Palermo e di Taranto), don Franco Semeraro (già segretario particolare di Mons. Guglielmo Motolese) e il prof. Vittorio De Marco ordinario di Storia moderna nella Università del Salento. Posti limitati. Accesso consentito ai soli possessori di green pass.