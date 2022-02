Cos’è la chirurgia vertebrale, quali sono le sue patologie. Chi è il chirurgo vertebrale?

La chirurgia vertebrale è una branca della chirurgia ortopedica il cui scopo è quello di intervenire chirurgicamente al fine di risolvere o migliorare la condizione di quelle patologie che interessano la colonna vertebrale (ernie, spondilolistesi, stenosi cervicale o lombare, instabilità, ecc). Un chirurgo vertebrale è un chirurgo ortopedico specializzato nella valutazione e nel trattamento chirurgico di strutture ossee e/o cartilaginee che risiedono nella schiena ed il cui obiettivo è curare o migliorare la prognosi delle patologie che possono affliggere tale parte del corpo.

QUALI SONO LE PATOLOGIE DI PIÙ FREQUENTE RISCONTRO NELLA COLONNA VERTEBRALE?

Sicuramente, le patologie che riguardano più frequentemente la colonna vertebrale e che sono di pertinenza del chirurgo vertebrale sono varie e tra queste abbiamo: • Artrite e/o artrosi a carico della colonna vertebrale (danno articolare dovuto a infiammazione e degenerazione dei segmenti che compongono la colonna vertebrale); • ernie e protrusioni discali; • fratture vertebrali; • malformazioni e difetti di rotazione che possono interessare la schiena (scoliosi, ad esempio); • spondilolistesi (condizione patologica caratterizzata da un lento e progressivo scivolamento in avanti di una vertebra rispetto a quella sottostante); • stenosi cervicale o lombare (restringimento del diametro del canale cervicale o vertebrale dentro cui passa il midollo spinale con conseguente compressione dello stesso e/o delle radici spinali). Le metodiche e gli approcci chirurgici che si sono evoluti e sviluppati in questi ultimi anni hanno portato alla definizione di una chirurgia vertebrale mini-invasiva e/o percutanea (soprattutto per il trattamento delle ernie e protrusioni discali). Gli interventi chirurgici a cui più frequentemente i pazienti vengono sottoposti sono: • discectomia mini-invasiva/ in percutanea (per asportazione disco vertebrale erniato); • laminectomia (rimozione chirurgica di una o più lamine dell’arco posteriore vertebrale al fine di liberare il midollo spinale in caso di stenosi lombari); • laminoplastia (le lamine dell’arco posteriore vertebrale non vengono rimosse, ma elevate come una cerniera per ampliare lo spazio attraverso cui passa il midollo spinale) utilizzata soprattutto nei casi di stenosi cervicale; • artrodesi del rachide lombare (fissazione chirurgica di uno o più segmenti vertebrali così da impedirne ogni movimento tra cui lo scivolamento patologico), utilizzata soprattutto nei casi di spondilolistesi.

QUANDO RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO CON UN CHIRURGO VERTEBRALE?

Una consulenza da un medico chirurgo vertebrale è di buona norma necessario ogni qualvolta, dolori alla schiena, spesso aggravati da sensazioni e fastidii che si diffondono lungo gli arti inferiori, diventano non controllabili dalla semplice terapia con farmaci antidolorifici, o anche tutte le volte che lo prescrive il proprio medico di medicina generale e nel caso in cui sia necessario monitorare il decorso post-operatorio.

LO SPECIALISTA

Il Dott. Michele Bochicchio è esperto in Chirurgia della Colonna Vertebrale. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 2005 presso l’Università Cattolica di Roma, si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia nel 2010 al Policlinico A. Gemelli di Roma. Si occupa principalmente di chirurgia mininvasiva della colonna: ernia del disco, stenosi, scoliosi, spondilolistesi e fratture della colonna. Membro di prestigiose società scientifiche tra le quali il SicveGIS (Chirurgia Vertebrale Italiana) e NASS (Chirurgia Vertebrale Stati Uniti), è stato Dirigente Medico di I livello presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto di Ricerca – Ospedale San Carlo di Nancy – I.D.I. di Roma e Dirigente Medico Ortopedico presso l’AOR San Carlo di Potenza. Attualmente il Dott. Bochicchio esercita la libera professione presso il proprio Studio Privato di Potenza e la Clinica Parioli di Roma svolgendo l›attività chirurgica presso le maggiori Cliniche Private di Roma (convenzionate con le principali assicurazioni sanitarie) e presso il Poliambulatorio specialistico e riabilitativo Obiettivo Salute di Taranto.