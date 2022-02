Vertenza Albini, Mario Turco incontra sindacati e lavoratori

Venerdì mattina presso la sala conferenze del Comune di Mottola il sen. Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha incontrato i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil coinvolti nella vertenza del Gruppo Albini, alla presenza del primo cittadino e dei lavoratori. «Per la crisi della Tessitura sono in corso interlocuzioni che lasciano presagire un esito positivo della vertenza. Ho favorito l’apertura di un tavolo preliminare di discussione presso il Mise, che si terrà nei prossimi giorni alla presenza della Viceministra Alessandra Todde, per definire un possibile percorso e chiudere la vertenza in corso.

Il processo di riconversione economica, sociale e culturale avviato con il progetto “Cantiere Taranto”, iniziato con il Governo Conte II, verte anche sulla capacità di attrarre nuovi investimenti produttivi cercando di risolvere le crisi aziendali aperte. In questo caso, a Taranto per la prima volta si potrebbe osservare l’esito positivo di una vertenza aziendale risolta in poco più di un anno, con relativo assorbimento dei lavoratori. Occorre adesso attendere gli eventi – conclude il Senatore del Movimento – lavorando in squadra affinché si vinca tutti insieme questa difficile sfida. È il momento di dare risposte certe e concrete ai 114 lavoratori che, a partire da giugno, sono fuori da qualsiasi tutela salariale».