Il matrimonio al tempo dei nonni

Dopo aver festeggiato per una intera settimana San Valentino e San Raffaele, patroni dei fidanzati, e San Faustino, patrono dei single, questa settimana il prof. Antonio Fornaro, che cura questa rubrica, dedica il commento al matrimonio dei nostri nonni che ben si collega con le notizie che ci ha fornito la scorsa settimana sul fidanzamento. Questi i detti della settimana: “Proprio a casa del diavolo ti confessi?”, “La coscienza accusa l’anima del peccatore”, “Frequenta quelli meglio di te e fai loro le spese”, “Chi si corica con i bambini si alza con la camicia bagnata dalla pipì”, “Non mischiare le cortecce con le fave”, “Fà del bene e scordatene, fa del male e medita”, “Quando il diavolo ti accarezza vuole l’anima”.

Queste le effemeridi di Fornaro: il 21 febbraio 1794 la Confraternita di San Domenico dà inizio al Pellegrinaggio del Venerdì Santo. Il 22 febbraio 1917 nasce l’eroe pilota della II Guerra Mondiale Francesco Loiacono. Il 21 febbraio 1839 nasce il noto incisore Francesco Bruno. Il 24 febbraio 1851 nasce Francesco Nitti, scrittore e storiografo, figlio del senatore Cataldo Nitti. Il 25 febbraio 1777 Ferdinando IV con decreto regio riconosce la Confraternita del Carmine. Il 26 febbraio 1667 nasce il compositore musicale Nicola Fago detto “Il Tarantino”. Il 20 febbraio 1743 alle or 23,00 si verifica un forte terremoto a Taranto. Il 23 febbraio 1929 la provincia di Taranto partecipa alla Fiera di Tripoli. Il 26 febbraio 1437 viene eletto vescovo di Ostuni il tarantino Nicola Arponi che fece costruire il Duomo e sul portale fece scolpire la sua immagine. Il 26 febbraio 1266 moriva Manfredi, principe di Taranto, in battaglia. Come preannunciato, Fornaro, riprendendo il discorso sul fidanzamento, parlerà del matrimonio. All’epoca non c’erano le partecipazioni di nozze ma veniva data comunicazione verbale, da parte dei genitori della sposa e dello sposo, a coloro che sarebbero stati gli invitati alla cerimonia religiosa e civile. Generalmente si concordavano i regali da fare.

Poi veniamo a quella che era la cerimonia vera e propria del matrimonio. Si iniziava con la vestizione con l’abito bianco della sposa; qui erano parecchi, oltre alla sarta, ad avere il privilegio di assistere a questo cerimoniale veramente suggestivo, come molte erano coloro che si contendevano il privilegio di pettinare la sposa. Quando tutto era pronto, la sposa con il padre, entravano in quella che si chiamava “’a carrozza da zite” perchè era tappezzata in maniera particolare. Il padre della sposa dava al cocchiere una manciata di confetti che lanciava lungo il percorso che li portava alla Chiesa. Qui c’erano tutti gli invitati e lo sposo. In Chiesa veniva eseguito il canto dell’Ave Maria di Schubert, la marcia nuziale, accompagnata dall’organo, e all’uscita dal violino. Come accade ancora oggi gli sposi venivano salutati dai parenti all’uscita con il lancio del riso. Poi tutti ritornavano alle proprie case perché il pranzo di nozze era riservato soltanto ai parenti stretti, praticamente ai fratelli e sorelle e ai genitori di entrambi gli sposi. Il pranzo veniva allietato dal suono di una orchestrina che veniva ingaggiata per l’occasione.

La stessa suonava anche in quella che sarebbe stata la sala per la cerimonia civile dove gli sposi incontravano parenti ed amici. Nella stessa occasione gli invitati prendevano visione dei regali fatti agli sposi e della dote che ognuno portava con sé. Durante questa festa si consumavano cibi molto semplici e, raramente, la torta nuziale. La cerimonia terminava con il giro dei confetti. Ad ognuno dei parenti venivano dati cinque confetti. Poi tutti a casa e gli sposi si recavano nella loro abitazione per consumare la loro prima notte di nozze e per questo la madre dava alla figlia una boccetta di olio di ‘pesce sorge’ che sarebbe servita nel momento della deflorazione come cicatrizzante. La mattina dopo la suocera della sposa con la scusa di portare ai novelli sposi la colazione controllava il panno macchiato di sangue. Quando questo non poteva accadere si riparava mettendo alcune gocce di sangue di una gallina strozzata e così si prendevano in giro i genitori. Non esisteva il viaggio di nozze e così la mattina stessa lo sposo ritornava al lavoro; la sposa invece non poteva uscire di casa per sette giorni, al termine dei quali riceveva la visita dei genitori, dei compari e delle commare. Fornaro chiude questo interessante capitolo con un detto che così recita: “Non si deve mai sposare una donna brutta e ricca perché i soldi se ne vanno via come il vento, ma la bruttezza ti resta tutta la vita”.

Aggiunge inoltre che, quando si formava una nuova famiglia, a Taranto si diceva che “era nato un nuovo forno”; inoltre chi faceva la scappatella si sposava alle prime luci dell’alba dietro l’altare senza alcuna cerimonia. Questa settimana Fornaro ci fa conoscere i regali tradizionali per gli anniversari di nozze. Nel primo anno il regalo è di carta, nel secondo è di cotone, nel terzo di cuoio, nel quarto di fiori e frutta, nel quinto di legno, nel sesto di dolci, nel settimo di lana, nell’ottavo di bronzo, nel nono di vetro, nel decimo di ferro, nel quindicesimo di cristallo, nel ventesimo di porcellana, nel venticinquesimo d’argento, nel cinquantesimo di oro, nel sessantesimo di diamante e nel settantesimo di platino.