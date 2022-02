Incidente stradale questa mattina, domenica 20 febbraio, intorno alle 8 sulla strada che collega San Vito a Taranto, all’altezza dell’incrocio con via Capodoglio. Per cause ancora tutte da accertare, un’auto si è ribaltata.

Sul posto il 118 che ha provveduto a trasportare un anziano di 87 anni in codice rosso in ospedale. Saranno gli agenti della Polizia Locale a ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità dell’accaduto.