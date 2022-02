Abbandono scolastico, dalla Regione 31,4 milioni di euro per percorsi formativi professionalizzanti

«La Regione Puglia investe ben 31,4 milioni di euro per la formazione dei giovani che hanno abbandonato in anticipo gli studi. Grazie, infatti, al grande lavoro di concerto del Presidente Emiliano, dell’assessore al ramo, l’amico Sebastiano Leo, è disponibile, sul Burp n. 19/2022, l’Avviso pubblico “OF 2021 Cultura e legalità, offerta formativa di istruzione e formazione professionale”, volto a sostenere percorsi formativi triennali per giovani che non hanno assolto l’obbligo scolastico e che desiderano intraprendere un percorso professionalizzante utile al conseguimento di una qualifica riconosciuta per l’immissione nel mondo del lavoro».

E’ quanto comunica Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

«Il bando – rende noto Borraccino – finanzierà 65 percorsi formativi distribuiti su tutto il territorio regionale che spaziano in molti settori: dal turismo alla cultura, dal benessere all’artigianato, all’agricoltura, alla ristorazione, ecc. Ogni percorso conterrà obbligatoriamente almeno un modulo formativo dedicato alle competenze digitali, uno dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Puglia. Altri moduli formativi saranno dedicati alla sicurezza sul lavoro, all’educazione motoria, all’orientamento, alla cittadinanza attiva, alla parità di opportunità e alla coesione sociale e alla fine di ogni anno si terrà un focus sulla legalità.

Gli organismi di formazione accreditati per “Obbligo d’istruzione/diritto-dovere” della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia che vorranno partecipare al bando dovranno inoltrare istanza, entro il 21 marzo 2022, unicamente in via telematica, attraverso la piattaforma on line Avviso OF/2021 – Cultura e Legalità – Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale – all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione – www.sistema.puglia.it/offertaformativa2021. Si tratta di una ottima opportunità per la formazione di tanti nostri ragazzi incappati in fenomeni dispersivi, provocati anche dalla pandemia, che conforta la ripartenza dal punto di vista sociale ed occupazionale».