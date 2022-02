Devastata l’auto del Consigliere comunale uscente Cotugno. Le foto

Amara sorpresa questa mattina per il consigliere comunale uscente Mimmo Cotugno. La sua auto è stata pesantemente danneggiata da quello che sembra essere un atto mirato. Tutti i vetri dell’auto, che era parcheggiata sotto l’abitazione di Cotugno, sono stati mandati in frantumi. Non è stato sottratto nulla di ciò che era all’interno dell’auto. Sul posto la Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi del caso. Atto vandalico di qualche balordo o qualcosa di più? Cotugno ha espresso tutta la sua amarezza sui social e immediatamente gli sono stati indirizzati messaggi di solidarietà bipartisan. Sono in corso indagini da parte della Polizia per scoprire chi ha devastato l’auto, unica ad essere presa di mira tra tutte quelle parcheggiate nella zona,