Agente della Polizia Locale libero dal servizio blocca un malvivente che ha derubato una signora

Nonostante fosse in borghese e libero dal servizio è intervenuto per bloccare un uomo che aveva appena rubato dei soldi dalla borsa di una signora.

E’ accaduto questa sera, domenica 20 febbraio, intorno alle 18.30. L’agente stava camminando in corso Italia, nei pressi della Chiesa S. Roberto Bellarmino, quando la sua attenzione è stata richiamata dalle urla di una donna che era stata appena derubata da un uomo che si stava allontanando velocemente da quel punto. L’Agente è intervenuto immediatamente: gli è andato incontro e lo ha bloccato, nonostante un tentativo di divincolarsi da parte del malvivente. L’agente lo ha bloccato contro un’auto parcheggiata aiutato anche da un passante che si è messo a disposizione. Il vigile, a questo punto, si è identificato ed ha chiamato la polizia che ha preso in custodia il delinquente che è stato quindi condotto in Questura e denunciato a piede libero.