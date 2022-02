Marketing turistico e territoriale, a Grottaglie c’è il corso gratuito

GROTTAGLIE – Condivisione, confronto, valorizzazione del territorio e turismo saranno le tracce del corso gratuito dal titolo “Migliora la tua organizzazione” con cui prosegue, a Grottaglie (Taranto), il progetto Interreg Grecia – Italia Fame Road. Fame Road è la strada di un percorso culturale virtuoso che unisce le comunità in una crescita collettiva, un modello dinamico basato su quattro pilastri: Food, Art, Movement ed Energy. I laboratori formativi avranno inizio a Grottaglie venerdì 18 febbraio 2022, dalle ore 16 alle ore 20, nella sala lettura della Biblioteca comunale “G. Pignatelli”.

È organizzato dal Comune di Grottaglie per il progetto Interreg Grecia – Italia Fame Road. Al corso hanno aderito associazioni e aziende presenti sul territorio di Grottaglie; si compone di 32 ore di formazione che saranno gestite da professionisti di alto profilo, con competenze nel marketing, nella comunicazione, nelle strategie d’impresa, nel turismo e nelle realtà cooperative e di rete. Attraverso storie di successo ed esempi virtuosi, saranno indicati ai partecipanti consigli e suggerimenti per potenziare le competenze e le abilità professionali e migliorare, insieme, l’offerta turistica di Grottaglie. Si affronteranno diversi temi: dallo storytelling aziendale al marketing territoriale, dalla creazione di rete al turismo sostenibile. Le lezioni si svolgeranno con un approccio fortemente interattivo e saranno coordinate dal Team di Naps Lab assistenza tecnica del progetto.

Gli incontri si svolgeranno – dalla settimana successiva – ogni mercoledì, dalle ore 14 alle ore 20, fino al giorno 30 marzo 2022. Gli esperti che racconteranno la loro esperienza durante il primo incontro e saranno interlocutori di un dialogo con gli i soggetti finora iscritti saranno il sindaco di Biccari (Foggia) Gianfilippo Mignogna e la presidente della Cooperativa di comunità Biccari Magda La Trofa. La Cooperativa di Comunità rappresenta uno speciale modello di aggregazione sociale in grado di costruire risposte condivise dai cittadini a bisogni collettivi, mettendo a disposizione la propria creatività, le proprie capacità, il proprio saper fare. Si tratta di un progetto caratterizzato da una forte innovazione sociale e basato sulla condivisione: i cittadini-soci identificano insieme i bisogni, elaborano le idee e costruiscono un percorso di risposta coerente con le risorse disponibili sul territorio. È così che la comunità di Biccari, comune di circa 2600 abitanti in provincia di Foggia, interessante centro culturale noto per la sua storia e per il paesaggio, incontra la comunità di Grottaglie nello scambio reciproco delle esperienze. L’evento sarà l’occasione per i partecipanti del corso di confrontarsi con i protagonisti del “modello Biccari”, sinonimo di turismo esperienziale e sostenibile. I partecipanti potranno condividere con gli speakers le proprie esperienze e le buone pratiche raggiunte al fine di potenziare la costruzione, a Grottaglie, di“una rete del territorio, per il territorio: la rete Fame Road”.