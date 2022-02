Nella mattina di ieri presso la raffineria Eni di Taranto “si è verificato un arresto di impianto durante attività routinarie di manutenzione con l’attivazione automatica dei sistemi di sicurezza e conseguente accensione del sistema torce”. È quanto si legge in una nota dell’azienda che precisa come “la situazione è sotto controllo e in fase di graduale ripristino”. Le foto delle torce accese sono girate sui social network.