Carcere jonico, incontro a Roma

“Cercere: si apre un spiraglio. Il Sappe convocato a Roma, presso il Dap, il Dipartimento amministrazione penitenziaria”. Così Federico Pilagatti, segretario nazionale del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. “La dura presa di posizione del Sappe ha portato i frutti sperati- sottolinea Pilagatti- poiché nei prossimi giorni il segretario generale del Sappe, Donato Capece, ed una delegazione di poliziotti tarantini saranno a Roma per chiedere l’intervento urgente dell’amministrazione penitenziaria in un momento così difficile per il penitenziario del capoluogo jonico sottoposto ad una dura prova anche dal punto di vista giudiziario, con l’inchiesta che ha portato alla scoperta di un giro di droga e telefonini introdotti illegalmente nel carcere, in cui è coinvolto anche un agente infedele.

Da mesi il Sappe denuncia la mancanza di controlli, e purtroppo l’inchiesta della magistratura ci ha dato ragione poiché la carenza di poliziotti lascia aperte autostrade anche per chi tradisce la divisa che indossa. La svolta dopo l’annunciata presenza a Taranto del dottor Capece, insieme al segretario generale del Sappe, all’ingresso del carcere, per manifestare la propria disperazione per le condizioni di vita e di lavoro regolati da orari che non finiscono mai, senza la possibilità di poter fruire di riposi congedi in maniera regolare e con più posti di lavoro da occupare contemporaneamente. La manifestazione di protesta è stata sospesa – aggiunge Pilgatti- in attesa dell’incontro romano, ma il dottor Capece comunque stamattina sarà a Taranto per visitare il penitenziario jonico e per verificare l’attuale situazione nonché raccogliere tutte le istanze dei poliziotti che verranno esplicitate ai vertici del Dap a partire dal grave sovraffollamento di detenuti 700 presenze a fronte di 350 posti, a cui si contrappone la più basse percentuale di detenuti/agenti della nazione.

Purtroppo Taranto è la punta di un iceberg fatta da carceri pugliesi alla deriva, a partire da Foggia, Trani, Bari, Lecce, Brindisi, senza dimenticare quelli più piccoli come Turi, San Severo e Lucera. Tutte realtà che soffrono il sovraffollamento di detenuti e carenza di poliziotti, considerato che negli ultimi 20 anni sono state sottratte circa 600 unità dagli organici”.