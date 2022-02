Spaccio in via Plinio, scatta un arresto

Spaccio in via Plinio: un arresto della Polizia di Stato. L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha condotto gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile nel comprensorio della Beni Stabili. La conoscenza del territorio e delle dinamiche che regolano i luoghi nei quali l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti è più frequente, ha consentito di raccogliere spunti investigativi riguardo ad un tarantino di trentasei anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, il quale, negli ultimi tempi avrebbe incontrato tanti giovani noti come tossicodipendenti.

Durante i numerosi servizi di appostamento i Falchi hanno notato che il sospettato incontrava al secondo piano di uno stabile del comprensorio sempre più frequentemente i presunti acquirenti. Fulmineo è stato l’intervento che ha consentito agli agenti della Questura di fermare il trentaseienne nonostante il suo tentativo di fuga verso i piani alti dello stabile. Nelle sue tasche i poliziotti hanno rinvenuto ventotto dosi preconfezionate di cocaina, pronte per essere smerciate. Gli agenti della Polizia di Stato hanno dichiarato in arresto il trentaseienne tarantino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente trasmettendo gli atti all’autorità giudiziaria, per la convalida.