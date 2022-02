Vito Gregorio Colacicco: «Fondamentale la voce dei cittadini»

Primo incontro pubblico per la nuova direzione strategica di Asl Taranto. Il neonominato direttore generale, il dottor Vito Gregorio Colacicco, ha salutato ieri mattina le redazioni, presentando ufficialmente il nuovo direttore sanitario, il dottor Aldo Sante Minerba, e il direttore amministrativo, dottor Vito Santoro, insieme al commissario straordinario Michele Pelillo, nominato dal presidente Emiliano per la fase di istituzione del nuovo ospedale San Cataldo. Figure direzionali che Colacicco ha definito “compagni di viaggio” in questo nuovo triennio che inizia, componenti scelti per la squadra che dovrà guidare l’azienda sanitaria tarantina nel pieno della fase post pandemica.

Il programma che il nuovo diret tore generale ha illustrato presenta dei punti imprescindibili, con l’obiettivo di riprendere il lavoro già avviato dal predecessore Rossi, per il quale Colacicco si è già speso come direttore sanitario nel mandato precedente, e rilanciare le attività assistenziali e di cura per affrontare la fase post pandemica. “Da una parte vi sono importanti questioni assistenziali da recuperare a seguito della pandemia, siamo pronti e siamo consapevoli” dichiara con decisione Colacicco. Nella presentazione degli obiettivi del suo mandato, il direttore si sofferma sull’organizzazione e l’attenzione massima focalizzata verso le patologie oncologiche, sulle fragilità, la gestione della presa in carico delle patologie croniche, l’importanza di un piano di recupero. Importante sarà la collaborazione della rete sanitaria privata, che nel territorio tarantino costituisce oltre il 50% dell’offerta delle prestazioni. “La voce del cittadino è fondamentale: le segnalazioni degli utenti devono diventare ancora di più opportunità di monitoraggio per il miglioramento nell’erogazione dei servizi”.

Il dottor Colacicco fa riferimento anche al Pnrr e alla candidatura di importanti progetti sanitari da parte dell’Asl Taranto, che coinvolgono tutti i distretti territoriali nei quali sono previsti case di comunità e ospedali di comunità, oltre all’acquisizione di tecnologie d’avanguardia. Focus rapido sulla telemedicina, intesa come opportunità di collaborazione tra operatori sanitari, caregiver, pazienti e strutture sanitarie nelle quali i dati sono monitorati e propedeutici alla formulazione delle terapie. Nel percorso è importante sottolineare anche il sodalizio con l’Università degli Studi di Bari. “Ci sono tanti cantieri aperti” – conferma il dottor Colacicco – “A Taranto siamo al terzo anno della Facoltà di Medicina, c’è grande fermento culturale, la nostra azienda sanitaria ha acquisito da pochi giorni ufficialmente l’ex Banca d’Italia, sede di Medicina e ribattezzata “Banca dei Saperi”. Il policlinico diventerà un eccellente realtà assistenziale per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini di terra jonica”.

