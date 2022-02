Taranto celebra il Thinking Day

Il 22 Febbraio per tutti gli scout del mondo è una giornata speciale. Le guide e scout da ogni parte del mondo, in questo giorno, festeggiano il compleanno di Olave e Baden Powell (nacquero lo stesso giorno in anni diversi), i fondatori del guidismo e dello scoutismo, divertendosi, imparando ed agendo sui problemi globali che interessano la società civile. L’idea di questa festa però nasce principalmente dal guidismo.

Inizialmente era una giornata in cui tutte le guide del mondo pensassero l’una all’altra. Una delegata belga durante la settima conferenza mondiale del 1932, suggerì che, dal momento che i compleanni significano regali, un modo per mostrare affetto e amicizia potesse essere per tutte le Guide del mondo quella di offrire un contributo volontario per la giornata del Pensiero. Il suggerimento fu accolto e proposto come “un penny per i tuoi pensieri”. Oggi é ovviamente un valore simbolico, generalmente costituito da 1 euro per ogni scout, che va ad alimentare il World Thinking Day Fund, usato per aiutare ragazze e giovani donne nel mondo in difficoltà, diffondendo al contempo il guidismo.

Guidismo e scoutismo sono due metodi educativi sorti uno di conseguenza all’altro, il primo da un’intuizione originale del fondatore Baden Powel, il secondo dalle sollecitazioni che egli stesso aveva ricevuto nel settembre del 1909 da sette giovani donne che si presentarono come squadriglia volpi, affascinate dalle nuove possibilità offerte ai coetanei maschi da una metodologia educativa basata sul protagonismo dei giovani. Erano gli anni in cui in Inghilterra muovevano i primi passi le suffragette che rivendicavano il diritto di voto per le donne, e la possibilità di contribuire alla vita politica e pubblica del paese. Primi passi della lunga marcia delle donne verso la conquista della parità di dignità. Le guide alimentarono un profondo spirito di partecipazione e l’apertura a coltivare il bene comune non solo all’interno dell’associazione ma anche all’esterno.

Il guidismo da noi è iniziato nel 1943, prima che l’Italia intera fosse liberata. Le guide si erano incontrate in segreto nelle catacombe di Priscilla in una Roma ancora occupata dai nazisti, per pronunciare la loro promessa. La nascita del guidismo ha giocato un ruolo importante nel far crescere generazioni di donne consapevoli delle loro capacità e della loro forza da giocare in tutti i ruoli, pubblici o privati, a beneficio di un mondo migliore. Un ideale in controtendenza rispetto a quello conosciuto fino ad allora, dove la donna era confinata nell’ambito domestico. Una consapevolezza oggi ancora più necessaria per la promozione dei diritti e della dignità delle donne nei paesi in via di sviluppo, ma come la cronaca ci narra, anche non lontano da noi. Nel 1974 l’Agi (associazione guide Italiane) e l’Asci (associazione scout cattolici italiani) si sono riunite creando l’Agesci (associazione guide e scout cattolici italiani). La WAGGGS, che invece è l’associazione mondiale delle Guide e delle Scout, sviluppa la propria proposta educativa in particolare in occasione dei cosiddetti Thinking day.

Da diversi anni vi è un forte impegno nello sviluppo personale e delle nostre comunità attraverso l’esplorazione della nostra consapevolezza in tema ambientale, quale più rilevante preoccupazione e al tempo stesso più grande sfida. Il tema di quest’anno era “Il nostro mondo, il nostro futuro equo”, e dato l’impatto molto forte che le questioni ambientali e i cambiamenti climatici hanno in particolare sulle ragazze e le donne, quest’anno il Thinking day ha celebrato alcune donne e ragazze notoriamente definite changemakers ambientali, che hanno fatto la differenza attraverso le loro azioni e la loro determinazione al cambiamento. Anche il Vangelo meditato questa domenica, in cui Gesù incoraggia alla controtendenza dicendo ai suoi discepoli “amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, a chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra…e come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro”, ci ha aiutato a riflettere su quanto il fare comune, senza accorgercene, ha di fatto consolidato comode scelte, pigre abitudini, reazioni scontate che, mascherate di libertà hanno finito col limitare il nostro diritto ad un ambiente sano e bello, procurando un inquinamento ambientale partendo dal nostro inquinamento umano.

Con questi temi Don Marco Gerardo, assistente ecclesiastico del gruppo, ha accompagnato la riflessione: “Gesù fa l’unica proposta di vita intelligente..ci suggerisce di spezzare la catena del male, di agire cambiando le cose, di avere il coraggio di iniziare un mondo diverso ed una vita diversa a partire da noi stessi. Quello che ci sembra sbagliato, che ci sembra sia un male….impegnamoci a non farlo noi stessi. Perché è facile dire che il mondo non va, ma il cambiamento comincia da noi” proprio come hanno pensato le changemakers che hanno ispirato le attività, coordinate dai capi gruppo Giorgio Lepore e Sara De Giorgio, svolte dal gruppo scout del taranto 5: Lady Pech, Isatou Ceesay, Greta Thunberg, Tessa Khan, Malaika Vaz, Rachel Carson, che a mezzo delle simpatiche interpretazioni delle capo unità di branco, reparto e clan, hanno guidato sei gruppi misti formati da lupetti, esploratori, guide, scout, rovers e scolte, in particolari attività per esplorare dinamiche e salvaguardia ambientali, e per stimolare la giusta consapevolezza in tema ambientale. I primi due gruppi hanno svolto attività sul tema dell’acqua, recandosi nella zona della marina della città per intervistare alcuni pescatori, su quali ripercussioni abbia determinato l’inquinamento su questo settore e su quali conseguenze abbia sulla qualità del pescato e sul lavoro. Il terzo ed il quarto gruppo sono stati impegnati a svolgere attività sul tema dell’aria, attraverso un’attività fotografica che ha permesso di confrontare la città di Taranto e le sue bellezze paesaggistiche naturali ed architettoniche, prima e dopo la venuta dello stabilimento siderurgico cittadino, grazie alla testimonianza di Mimmo Fasano, un ex operaio, già capo scout del taranto 5, che ha vissuto la nascita dell’industria siderurgica tarantina, e la trasformazione della città in rapporto ad essa.

Il quinto ed il sesto gruppo hanno collaborato con i volontari dell’associazione locale Retake, Taranto, impegnata nella lotta contro il degrado, nella valorizzazione e recupero della vivibilità ecologica dei beni pubblici e nella diffusione di senso civico sul territorio cittadino, che dopo aver illustrato i principi che hanno animato la loro iniziativa, le criticità riscontrate e le varie necessità, hanno fornito ai gruppi, buste, guanti ed aste a pinza per far raccogliere, con il loro supporto, a bambini e ragazzi, i rifiuti proprio in quelle zone del borgo che quotidianamente vengono da loro vissute, ma che ora, dopo questa esperienza, guarderanno sicuramente con occhi diversi e soprattutto con comportamenti diversi. Scoprire queste consapevolezze con il tipico metodo scout dell’”imparar facendo”, aiuta queste piccole giovani sentinelle già in controtendenza con la loro uniforme ed un fazzolettone al collo, a sentire il coraggio del cambiamento, a nutrirlo, alimentarlo per metterlo non solo a servizio della nostra città, ma anche per diventare buoni cittadini nel mondo. Le tematiche del Thinking day sono state come sempre accolte e sviluppate dalle guide e gli scout di tutto il mondo. Una ricorrenza, questa, utilizzata non solo per riflettere e festeggiare, ma anche per agire e per rafforzare il movimento mondiale e la fraternità internazionale. In questo giorno tutti gli scout fanno del proprio meglio per dare il proprio contributo per “lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato”, raccogliendo il “penny” e destinandolo a chi ne ha più bisogno!