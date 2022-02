«Il mio sogno? La musica cristiana in gara al teatro Ariston di Sanremo»

Seppur tra tante polemiche dovute alla voluta concomitanza con la celeberrima manifestazione dedicata alla canzone italiana, il Festival nazionale di musica cristiana di Sanremo ha avuto il merito di accendere i riflettori su questo genere musicale che in Italia ha finora avuto scarsa risonanza. Ne abbiamo parlato con il musicista tarantino Massimiliano Conte, docente di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale al Conservatorio “Paisiello” il quale affianca, all’attività di polistrumentista e di componente di formazioni jazz e gospel, quella di compositore di musica sacra, con cui ha partecipato a rassegne nazionali. I suoi brani (molti in polifonia) vengono spesso eseguiti dal coro diocesano Giovanni Paolo II, tra cui risalta l’“Inno alla Carità; copiosa è anche la produzione di musica liturgica; nel 2004 ha anche registrato ed autoprodotto un cd dal titolo “Complici del Sole”.

Massimiliano Conte racconta che in un periodo del suo vissuto aveva pensato di abbracciare la vocazione religiosa, rendendosi conto ben presto che non era la sua strada: “Anche perché – aggiunge – una vocazione simil-sacerdotale già ce l’avevo: testimoniare il mio amore per Gesù attraverso la mia musica, nella continua ricerca di una sintesi artistica finalizzata all’educazione alla bellezza e allo stupore. E questo, in particolare, l’ho fatto con il gruppo di musica cristiana “Alfa & Omega” di Michele Mancone, allora frate francescano minore, esibitosi frequentemente nelle piazze e nelle chiese pugliesi e negli incontri di pastorale giovanile”. Tornando all’”altro festival”, egli dice: “Ignoro le ragioni che hanno spinto a programmare questa manifestazione in concomitanza con l’altra ben più famosa e perciò non mi permetto di esprimere giudizi. Però risalta agli occhi di tutti che è sembrata una sorta di contrapposizione. Io sono del parere, come tanti del resto, che la musica può e deve superare tante barriere ideologiche o pregiudizi religiosi: e proprio noi cristiani dobbiamo crearle? Per questo motivo avrei preferito ascoltare una canzone che debitamente, e sottolineo non banalmente, avesse parlato di Dio al pubblico del teatro Ariston oltre che ai milioni di telespettatori, invece di accontentarmi di una rassegna dove ce la siamo cantata e suonata da soli, seppur bene debbo ammettere”.

E continua: “Piuttosto, la musica sacra, che parla di Dio (eviterei l’inglesismo ‘Christian music’), deve essere immagine di bellezza infinita, cioè capace di trasformare ciò che è ordinario in straordinario. Questa deve tendere ad arrivare a tutte le tipologie di cuori pulsanti, superando i confini dei propri orticelli (che molto spesso si mascherano di peculiarità carismatiche, anche se apprezzo molto i brani del Rinnovamento nello Spirito di Salvatore Martinez). Questo genere musicale deve raggiungere tutti i contesti esistenziali e generare stupore, così da avvicinare i lontani, sgretolare ogni cuore di pietra, donare speranza e creare i presupposti per ricominciare a vivere, ancor più in questi tempi di ripresa dalla pandemia”. Massimiliano Conte aggiunge che queste creazioni musicali possono essere semplici, popolari e intersecare vari generi (pop, jazz, rock ecc) ma mai devono essere banali o relegate a certi palcoscenici di nicchia. “Dobbiamo avere la forza di testimoniare la fede sui palcoscenici profani. O forse ci accontentiamo – si chiede – di salvare le nostre “comfort zones” senza nemmeno tentare di calare le reti in questa società “liquida” che manca di definizione, dimenticando che Gesù ha pescato nelle acque torbide del Lago di Galilea? Così dovremmo fare anche noi, anche attraverso la nostra musica, purchè, ripeto, sia bella, poetica e ci avvicini al Cielo”. Secondo il musicista tarantino (che, fra l’altro, fece parte della band che allo “Iacovone” animò la celebrazione dei giovani con Giovanni Paolo II ) il compositore si deve lasciare ispirare esclusivamente da queste sollecitazioni e non dalle logiche commerciali di pubblicazioni periodiche, che generalmente contengono uno, massimo due brani di punta, seguiti da una sfilza di musiche mediocri, o peggio ancora “drag and drop” di precedenti esperienze musicali.

“E’ necessario incidere con la bellezza in questa società che non si relaziona più a Cristo, che non si relaziona più a niente – evidenzia – E’ una bella sfida, ma vale la pena raccoglierla, cercando di tradurre in musica la speranza che il Cielo sia per tutti, con anteprime sonore di quella Bellezza che è fonte di vita e di vera gioia”. Massimiliano Conte conclude raccontando la sua più bella soddisfazione del suo impegno questo ambito musicale: “Fu quando mi scrisse una suora che non conoscevo e che mi ringraziava perché le mie musiche l’avevano accompagnata durante il cammino di discernimento, evidentemente giunto a conclusione, per donare interamente la sua vita a Cristo”.

Angelo Diofano