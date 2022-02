La tarantina Giù Di Meo: “Canto la Città Vecchia, i discorsi della gente, il mare”

Da Fabrizio De Andrè alle ninne-nanna della nonna, dalle canzoni popolari tarantine alle proprie composizioni fino… a Iacovone. Così è per Giù (diminutivo di Giuseppina) Di Meo, la 36enne cantante tarantina originaria dei Tamburi (“Guai a chi me li tocca!”), dove ha vissuto per circa trent’anni. Molti consensi, sulle piattaforme social, sta riscuotendo il suo “Iaco”. “L’idea di cantare le gesta del famoso centravanti rossoblu – spiega – nasce dall’incontro con lo scrittore Mimmo Laghezza che mi propose di musicare i suoi versi. Non seguo molto il calcio nè, per motivi anagrafici, ebbi modo di conoscere Iacovone.

Il tutto non è stato facile, anche perchè non sono solita comporre su testi non miei. A poco alla volta, però, mi sono affezionata al personaggio, tanto da farlo mio”. Giù di Meo inizia il suo percorsoi con il gruppo musicale de “Le3corde”,scritto proprio così, tutt’attaccato, prendendo spunto dalla citazione di Pirandello, secondo il quale nell’uomo ci sono tre corde che ne determinano l’agire: quella seria, quella civile e, infine, quella pazza, “cui talvolta – dice con autoironia -faccio ricorso nelle mie esecuzioni. Il gruppo nasce con me (voce solista e chitarra) e Alessandro Martina al basso, cui successivamente si aggiunge Maurizio Casciabanca alla batteria. Inizialmente il repertorio era solo quello di De Andrè poi allargato alle mie composizioni, come quelle della mia prima raccolta discografica uscita nel 2016, dal titolo “Na!”, esclamazione tarantina che indica stupore per le cose belle, pur minime, della vita che, se apprezzate, ci procurano tanta gioia”. La cantante (insegnante di sostegno agli ipovedenti) racconta che per le sue canzoni si rifà spesso a ciò che osserva, anche se apparentemente di poco conto, e che la stimolano a buttar giù testi e musica ovunque e in qualsiasi situazione.

“Lo faccio sul momento, anche se, magari, sto pranzando: devo prendere immediatamente il taccuino e scrivere i versi, fischiettando il motivo che subito eseguo alla chitarra – dice – Spesso ho anche preso spunto dai discorsi della gente, che ascoltavo con molta attenzione quando prendevo i bus dell’Amat”. La Città vecchia è un’ulteriore fonte di ispirazione. “Sono molto legata alla nostra amata Isola – dice – Adoravo i racconti di mia nonna su come si svolgeva la vita fra i vicoli. Ricordo ancora le nenie che mi cantava, alcune non proprio adatte ai bambini per la loro truculenza , anche se addolciti dalle cantilene. Poi ho compreso che si trattava di un modo per sfogare le frustrazioni del tempo in cui la donna non era tenuta molto in considerazione”. Quale memoria di quegli anni, Giù Di Meo ha composto un brano sulla devozione delle donne per Sant’Anna, venerata nella chiesetta di largo Civitanova, cui ancor oggi ci si reca per chiedere la grazia della maternità. Legato alla Città vecchia è anche il suo amore per il mare (“davanti al quale non ci si sente mai soli”), cui ha dedicato il brano “Fammi del mare”, che circola molto sulle varie piattaforme on line.

“Mi è servita molto l’esperienza con Cinzia Pizzo e Antonello Cafagna nelle visite guidate in Città vecchia, cui intervengo con le mie canzoni – conclude – In particolare Cinzia, con il suo amore per le tradizioni, è riuscita a farmi eseguire con più colore e calore i brani dialettali. Gli abitanti assistono sempre numerosi, e con grande rispetto, alle nostre esibizioni, ringraziandoci e chiedendoci di ritornare. Anche questo fa parte di un processo di integrazione e crescita sociale nel quartiere”