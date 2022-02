Interrogazione sul restauro de “Il Calvario” di Grottaglie

GROTTAGLIE – – “Gruppo statuario del Cristo in Croce “Il Calvario”: perchè dopo oltre due anni dal restauro ancora non si ricolloca al suo posto?”. Interrogazione urgente presentata al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale da Francesco Donatelli, presidente del Gruppo Consiliare del Pd. “Nel 1958 in Piazza Castello/Largo Maria Immacolata, fu inaugurato il gruppo statuario del Cristo in Croce “Il Calvario”, opera realizzata l’anno precedente dall’allora docente dell’Istituto d’Arte di Grottaglie, prof. Vincenzo De Filippis- scrive Donatelli- nel 2014, a seguito dello scollamento della parte anteriore della gamba destra del Cristo in Croce, l’Amministrazione comunale chiese ed ottenne la disponibilità del Liceo Artistico ad effettuare il lavoro di restauro ceramico. Lo smontaggio e rimontaggio dell’opera e il risanamento della parete è di competenza del Comune.

Infatti, con delibera n.618 del 28/12/2015, la Giunta comunale approvava il progetto preliminare redatto dall’ing. Michele Donatelli e dall’arch. Ciro Masella dei “Lavori di smontaggio e rimontaggio del gruppo statuario oltre alla manutenzione straordinaria della muratura del Castello nella quale è collocato”. Ma, a lavori conclusi e collaudati, nel 2019 si scopre l’esigenza di ulteriori lavori di consolidamento della nicchia sinistra del complesso la cui progettazione viene affidata all’arch. Ciro Masella- continua Donatelli nell’interrogazione- il restauro risulta egregiamente effettuato dai professori Giovanni Spagnulo e Francesco Maggio, con la collaborazione dello stesso autore, il compianto prof. Vincenzo De Filippis, a cui hanno collaborato gli studenti del Liceo Artistico. L’opera restaurata è stata consegnata nel 2019 all’Amministrazione comunale per essere ricollocata.Purtroppo alla data attuale non si ha alcuna notizia relativa ai citati lavori di consolidamento della nicchia sinistra e pertanto non si può ancora procedere al montaggio del gruppo statuario restaurato e consegnato nel 2019. Quali sono i motivi di tale incomprensibile ritardo e i tempi necessari al completamento dei lavori e alla attesissima ricollocazione del gruppo statuario del Cristo in Croce “Il Calvario”.