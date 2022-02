Giornata della Carità: le iniziative a Martina Franca

MARTINA FRANCA – A Martina Franca la Parrocchia Maria Santissima del Monte Carmelo e l’Arciconfraternita del Carmine organizzano la “Giornata della Carità” che vedrà il suo clou nella Santa Messa, celebrata nella Chiesa del Carmine alle ore 18.30 di oggi martedì 22 febbraio, in occasione della quale tutti i Confratelli e i fedeli sono invitati a donare bottiglie di olio d’oliva per le famiglie bisognose. L’iniziativa, fortemente voluta dal Priore dell’Arciconfraternita Pasquale Massafra e dal Parroco Don Francesco Imperiale, è stata curata in collaborazione con il Cav (Coordinamento Associazioni di Volontariato) di Martina Franca che, il giorno seguente, provvederà a donare le bottiglie alle famiglie indigenti martinesi che ogni giorno si rivolgono, presso la Casa del Volontariato in Via Mottola n.1/b, per ricevere sostegno e assistenza. Questa “Giornata della Carità” fa seguito a una iniziativa analoga che, sempre organizzata dalla Parrocchia Maria SS. Del Monte Carmelo e dall’Arciconfraternita del Carmine, si tenne il 22 dicembre scorso, quando furono raccolti 60 panettoni che il Cav Martina Franca donò il giorno seguente alle famiglie bisognose. Gianni Genco, presidente del Cav Martina Franca, ha espresso «gratitudine da parte delle trenta associazioni che compongono il Coordinamento e i ringraziamenti sinceri da parte delle famiglie per le quali, purtroppo, anche un solo litro di olio ha un enorme valore».