Teraxè, il gioco che insegna il fair-play

«… costruisci brevi narrazioni per fare indovinare la misteriosa carta delle emozioni. Un gioco da tavolo per piccolo e grandi, da provare in squadre o singoli» Giocare è fra le attività della vita che si svolgono con – e procurano – piacere; dà letizia e distensione, entusiasmo e felicità. Accompagnato dal sentimento di elevazione, comporta astrazione dal consueto, schiude all’immaginazione e, talvolta, addirittura all’euforia. Appunto per questo il gioco umano è radicalmente diverso da quello degli animali. Nel mondo di questi ultimi, il gioco dei piccoli non è trasposizione immaginativa, ma mero adattamento degli istinti peculiari della specie, per cui il gioco animale è codificato e non aperto a quel futuro inatteso che invece, nella attività ludica umana, ogni mossa del giocatore o dell’avversario prospetta. «Si gioca – precisava Edouard Claparède – quando il motivo esteriore dell’attività è fittizio: l’individuo sfugge alla realtà creandosi liberamente oggetti adatti a soddisfare il suo bisogno di espansione e di realizzazione». E aggiungeva: «il campo del gioco è il paradiso del “come se”. La bambina che dà da mangiare alla sua bambola come se questa avesse fame e potesse inghiottire».

È soprattutto il carattere di azione libera a significare che il gioco supera il corso dell’evoluzione naturale: è quell’azione che affranca, se non da uno stato spiacevole, certamente da uno stato affaticato o addirittura mortificato. Gli studi antropologici sottolineano l’aspetto liberatorio, gratificante del giocare: è risorsa fondamentale per l’attingimento della gioia, carattere peculiare dell’attività infantile, che dovrebbe permanere e vivificare anche la vita dell’adulto. Non tanto, o solo, come sostituzione compensativa a una condizione di inferiorità o a carenza di gratificazione, quanto, e soprattutto, come via per riconciliarsi con la vita. Taraxé (ed. progettiXcomunicare, Ceglie Messapica 2021) è particolarmente sollecitante la mente, ideato da un’insegnante in lingua francese, Raffaella Margiotta e da un geniale designer Giuseppe Schirone.

Un gioco che si svolge entro certi limiti di luogo, tempo e senso, in un ordine visibile, secondo regole liberamente accettate e fuori dalla sfera dell’utilità o dalla necessità materiale e che fa riapprezzare, a piccoli e a grandi, il vivere ricuperandone la bellezza e l’impegno, il gusto e l’agonismo, il piacere e la fatica. E in particolare l’intelligenza con… le … carte emozioni e con… le… carte sonore. Quello che mi pare importante rilevare è che nel Taraxé si può esprimere – o meglio recuperare – la soggettività umana: quella volontà di essere – spesso repressa dalla routine, dal lavoro non soddisfacente e soprattutto dal Covid 19 – trova appunto la via per la costruzione e la manifestazione di valori personali, di originale e inedita realizzazione, scevra, però, da ostentazioni di vitalità o da celebrazioni di fisicità-corporeità attraverso l’esasperazione edonistica del consumo.

Nel tempo in cui viviamo, segnato dalla pandemia, Taraxé si configura come vero e proprio apprendistato per imparare a narrare il fair-play, l’imparare a essere leali e quindi a vincere certo, non dimenticando però il “saper perdere” (sulla necessità di quest’ultimo sapere non credo debba aggiungere molto, visto che siamo in “un mondo delle vincite!”), e infine perché in grado di far riscoprire quel senso dell’ironia che non può non far parte del bagaglio dell’essere umano post-pandemico. Guardare la vita con quel sorridente distacco, quasi a non prendere tutto sul serio, che l’ironia intelligente consente, favorisce una serena valutazione dell’esistere e un suo più oggettivo apprezzamento.

Cosimo Laneve