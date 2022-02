Giovanni Fanelli incontra gli studenti dell’Aristosseno

Si è svolto lunedì, 21 febbraio, l’incontro tra gli alunni del Liceo Aristosseno di Taranto e il giovane autore Giovanni Fanelli, con l’obiettivo di formare le nuove generazioni e di aiutarli in un percorso di civiltà e condivisione. Infatti, tema principale è stato l’Olocausto, descritto dall’autore con il suo libro “Lettere di memoria”. Le testimonianze sull’Olocausto non sono mai abbastanza. Tutt’altro. Dopo oltre settant’anni dalla liberazione di Auschwitz, a documentare l’assurda persecuzione e detenzione vissuta dagli ebrei continuano ad essere dati alle stampe libri in forma di “memoire” o di romanzo.

Il volume, è bene chiarirlo, nelle sue pagine raccoglie lettere immaginarie. Lettere che il giovane autore tarantino ha arricchito di eventi realmente accaduti. Scopo dell’epistolario è dare voce ad ogni persona che ha patito la sofferenza, la disumanità e la cattiveria all’interno dei campi di concentramento; è dare dignità alla loro esistenza martoriata. L’autore non ha vissuto quegli anni, ma per affrontare le dinamiche storiche e politiche che si sono susseguite durante la Seconda Guerra Mondiale, ha dovuto informarsi, leggere, confrontarsi, e tutto questo, al solo scopo di immedesimarsi in ognuna delle persone che compaiono in questa opera. “Lettere di memoria” è un diario scritto a tante vite perché unite da un unico crudele destino. Il prof. Giorgio Lepore, autore della prefazione scrive “Giovanni Fanelli è entrato in queste vicende in punta di piedi. Una raccolta di lettere scritta con il cuore; il cuore di un giovane che attraverso i racconti, attraverso la sua sensibilità riesce a stupirci”. Deve essere stato psicologicamente impegnativo immaginare di essere lì per davvero. Deve essere stato faticoso ritornare con la mente a quegli anni. Deve essere stato doloroso vivere delle emozioni come quelle. Naturalmente, ciò che l’autore ha vissuto sulla propria pelle, è ben diverso dal supplizio che ha provato la gente che c’è stata per davvero, che ha varcato quei cancelli dell’inferno. Questo è ciò che è avvenuto ieri in un luogo di sapere e di impegno letterario.

La professoressa Rosa Oliva e gli alunni Roberta Bandini, Lucia Aurora Birmano, Giuseppe Costantini, Alessandro Dagri, Alessandra Di Pietro, Vincenzo Yuri Elia, Alessio Michele Franco, Giorgia Gori, Francesco Intini, Daniele La Volpe, Andrea Leggieri, Carlo Leo, Francesco Lupo, Alessandro Maggiore, Pierfrancesco Maggiore, Marika Pignatale, Francesco Quaranta, Mattia Antonio Raguso, Alessandro Rodia, Aristeo Sabbatini, Aurora Sorrento, Gabriele Strusi, Silvia Ture, Alessandro Vernile e Federico Vitale, hanno partecipato con attenzione e genuina comprensione delle tematiche forti e crude come quelle dei campi di sterminio. “Lettere di memoria”, grazie ai ragazzi delle scuole tarantine e al corpo docenti, è ormai giunto alla terza edizione. Giovanni Fanelli, però, dimostra una bravura innata nel passare da un genere letterario ad un altro, nonostante i suoi soli 25 anni. Infatti, dopo il suddetto libro, scrive un romanzo giallo, “Snowy Peaks”, ambientato nel lontano Ottocento. Un giallo che molto si avvicina alla penna di Agatha Christie. Prima di congedarmi dal giovane autore, ho voluto chiedergli alcune notizie sul suo ultimo libro e sull’esperienza con i ragazzi dell’istituto Aristosseno.

Qual è il tema principale di Snowy Peaks?

«Siamo nella seconda metà dell’Ottocento e a Snowy Peaks accadono omicidi, legati ad un passato atroce. Una filastrocca macabra genera il panico tra la gente, ma l’investigatore Otto Iddings, grazie alle sue tecniche d’indagine all’avanguardia e sofisticate, tenterà di dare una spiegazione al male che regna nella cittadina dai colli innevati ».

Come mai la scelta di ambientarlo nell’Ottocento?

«L’idea principale è quella di creare – o meglio ripristinare – lo stile dei gialli di un tempo. Quelli con un linguaggio più formale, ma limpido, fluido. Siamo troppo presi dalla tecnologia del secolo e ora, per scovare un assassino, basta rilevare una semplice impronta. La domanda è: come facevano gli investigatori a trovare l’artefice di un omicidio senza gli attrezzi tecnologici di cui disponiamo oggi? E poi, a chi non piace l’Ottocento?»

L’idea di questo romanzo nasce durante il lockdown forzato, in un periodo di grande tristezza. Com’è stata questa esperienza?

«Immaginare luoghi, personaggi, situazioni e dialoghi in un periodo di disumana apatia è stato come evadere dalla tristezza del lockdown. Mentre i tg rilasciavano le ultime novità sul Covid, io mi rinchiudevo nella mia stanza tra fogli, bigliettini e il mio PC. Mi ha salvato la scrittura ancora una volta. Lo fa da sempre ed ecco perché amo ciò che faccio»

Qual è il messaggio che ha voluto lasciare ai ragazzi con i tuoi incontri nelle scuole?

«Amatevi! Solo questo. Tutto ciò che è successo in passato, tutte le atrocità, le ingiurie, le guerre, sono avvenute per mancanza di amore fraterno. Siamo tutti uguali, non esistono razze, muri sociali. Esiste l’essere umano così come lo conosciamo. Bisogna accettare la diversità altrui perché “diverso” non è sinonimo di “pericoloso”, ma di unicità. Ricordare è necessario e non soltanto nelle ricorrenze, ma ogni giorno della nostra vita. Smettiamola di odiarci. Drusilla Foer, al teatro Ariston ha detto una cosa molto importante: ascoltiamoci. Credo che non ci sia messaggio più bello, soprattutto ora che abbiamo una guerra alle porte dell’Europa. Ascoltiamoci» Con questo auspicio di speranza e solidarietà ci salutiamo dal promettente autore tarantino che grandi soddisfazioni darà al nostro territorio.

Gian Carlo Lisi