Teatro Orfeo: venerdì è la sera di Elling, il re del jazz

Venerdì, 25 febbraio, toccherà a Kurt Elling, star internazionale del jazz, salire sul palco del Teatro Orfeo (in via Pitagora), ospite della stagione orchestrale dell’Ico Magna Grecia. Voce jazz fra le più importanti al mondo, artista fra i più amati al mondo, dominatore delle classifiche jazz e pluripremiato dalle riviste di settore e dalla critica con l’assegnazione di Grammy Award, Elling è stato più volte incoronato “Cantante maschile dell’anno”.

A Taranto presenterà il suo repertorio composto da titoli originali e interpretazioni in chiave moderna di standard, spesso arricchiti da una non comune improvvisazione. Su di lui il New York Times ha scritto: «Elling è il vocalist maschile più clamoroso del nostro tempo: nessun cantante di jazz è stato così audace, dinamico e interessante come lui». Ad accompagnarlo sarà l’Orchestra della Magna Grecia, nell’occasione diretta dal Maestro Valter Sivilotti, uno dei maggiori collaboratori dell’Ico tarantina. Le sue composizioni musicali per le quali ha ricevuto premi di grande prestigio, vengono eseguite ovunque. Le idee, gli spettacoli, le musiche di Sivilotti compaiono nei cartelloni delle maggiori orchestre e nei teatri di tutto il mondo «Cantante jazz fra i più importanti al mondo – ha detto Piero Romano, direttore artistico dell’Ico Magna Grecia – Elling raccoglie da anni il meritato successo con “sold out” e massimi riconoscimenti dalla critica, a cominciare dai Grammy Award riservati al miglior artista nella sua categoria. È un onore averlo nella nostra stagione orchestrale che prosegue nelle scelte maturate in questi anni combinando generi diversi».

La stagione orchestrale 2021- 2022 dell’Ico Magna Grecia, ricordiamo, è realizzata insieme con Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura in collaborazione con Fondazione Puglia, Programma Sviluppo-Lavoro, informazione, welfare. Questo il costo dei biglietti. poltronissima, euro 5,00; platea centrale e prima galleria, euro 40,00; seconda e terza galleria, euro 30,00. Obbligatori green pass e mascherina Ffp2. Dopo il concerto di Elling, la stagione dell’Orchestra magna Grecia prosegue l’1 marzo con “Carnival party”, sempre al teatro Orfeo. Rael interpreterà, fra gli altri, “Mas que nada”, “Charlie Brown”, “Tristeza”, “So la fla” e “Brigitte Bardot” (costo biglietti: euro 35,00, 30,00, 25,00). Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Orchestra Magna Grecia, in via Giovinazzi nr. 28 (tel.: 392.9199935) e in via Tirrenia nr. 4 (tel.: 099.7304422). Sito: orchestramagnagrecia.it