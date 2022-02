Il Taranto adesso si interroga: troppi errori per i rossoblù

Febbraio, mese delle maschere, dei travestimenti e degli scherzi. Delle trame beffarde del Fato, delle metamorfosi tattiche e psicologiche, delle sorprese e degli imprevisti: metafore di un’evoluzione atipica degli eventi agonistici per il Taranto. La rimodulata calendarizzazione del torneo avrebbe dovuto scandire in modo perentorio il viaggio della compagine rossoblu, ma ostacoli di diversa natura ed episodi al limite del surreale hanno vagamente destabilizzato ed innervosito una marcia fortunatamente preservatasi nella sua sicurezza, senza compromissioni ai fini dell’obiettivo prioritario della permanenza in categoria. Solo due punti conquistati dai ragazzi di mister Laterza, complici ovviamente l’esibizione a metà contro la Vibonese (gara interrotta per l’anomala nebbia, della quale devono essere capitalizzati quaranta minuti a data da destinarsi) e l’intrigante performance di Palermo, riprogrammata addirittura alla fine di marzo, previa disponibilità dello stadio siciliano come palcoscenico della gara play off Italia-Macedonia del Nord, indispensabile per la qualificazione degli Azzurri ai Mondiali in Qatar.

Sottile delusione ed incombente rammarico sono stati dispensati dalle sintonie spesso smarrite fra la qualità della prestazione e l’ineluttabilità del risultato: il pensiero corre verso il calcio di rigore neutralizzato a Saraniti dal Campobasso, verso le ingenuità delle quali ha approfittato il Monterosi Tuscia nel suo feudo, ma anche verso l’organizzazione coraggiosa al cospetto dell’ambiziosa Virtus Francavilla, sino alla prima caduta nel fortino dello “Iacovone”, espugnato domenica scorsa dalla vicecapolista Catanzaro, artefice di un’ascesi formidabile propiziata dai rinforzi del mercato e da ben sei successi consecutivi. Alla vigilia del turno di recupero della terza giornata di ritorno, non disputata a gennaio per delibera della Lega Pro in attesa del rinnovamento del protocollo sanitario professionistico, il Taranto s’interroga per ripartire, per correggere la tendenza di febbraio nel suo epilogo: sabato prossimo, infatti, la formazione ionica sarà ospite di una Fidelis Andria alla disperata ricerca di punti utili alla griglia play out. Disciplinare la manovra in chiave offensiva, quindi rimediare all’improduttività sotto porta: gli ionici pagano a caro prezzo i meccanismi precipitosi, una sorta di ansia di realizzazione, l’imprecisione e la scarsa lucidità alla conclusione da parte degli interpreti. Giuseppe Laterza rifletterà sulle strategie idonee, lui che non si è mai professato integralista, ma che non ha mai nascosto la sua predilezione per il sistema tattico adottato nel periodo più proficuo della sua squadra, ovvero quel 4-2-3-1 in cui essenziale, oltre ad un corretto bilanciamento delle fasi di possesso e non possesso palla, diventa la coralità offensiva, ispirata dal contributo incessante, creativo e mnemonico sulle fasce.

Le rotazioni equilibrate ed indispensabili, la nuova defezione di Falcone (lesione all’adduttore destro), l’avvento di una “mente pensante” in nevralgica, avvezza alle verticalizzazioni come il neo acquisto Di Gennaro hanno suggerito un ripristino più originale del 4-3-3. Già accantonato prima del derby di Foggia, sicuramente meditato in base alle peculiarità eclettiche del citato ed esperto centrocampista, tale modulo è stato intervallato e sviluppato nella sua stessa applicazione, vincolato a protagonisti che oscillavano sui binari, rimpinguando la linea mediana oppure osando la trazione anteriore nel corso del match col Catanzaro. In vista della sfida con l’Andria, le sperimentazioni in attacco saranno obbligatorie, poiché ieri il giudice sportivo ha certificato la squalifica per un turno a Saraniti, il quale, già diffidato, ha incassato il quinto cartellino giallo stagionale. Non solo: Barone, alternativa nel ruolo di punta, è monitorato dallo staff medico al fine di identificare la natura del dolore al piede che ne ha bloccato l’opera nella porzione finale della gara contro i calabresi di Vivarini.

Manneh, titolare sul versante destro del tridente, è apparso volenteroso e dinamico, ma necessita di un perfezionamento nei sincronismi del gruppo, soprattutto nell’amministrazione della palla. In prospettiva, l’occasione di offrire un segnale forte per maturità e bagaglio culturale potrebbe essere riservata a Pacilli, mentre non è da escludere l’alchimia del cosiddetto “falso nueve” affidata a Giovinco o Santarpia. Ieri è stata comminata al Taranto un’ammenda pari a 2.000 euro, corredata dalla seguente motivazione: A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato dal settore curva nord sul terreno di gioco: 1. al termine della gara, mentre l’arbitro e il quarto uomo stavano per entrare nel tunnel degli spogliatoi, due bottigliette piene di acqua senza colpire alcuno; successivamente, mentre i calciatori ospiti rientravano nel tunnel degli spogliatoi, sei bottigliette di acqua (alcune piene, altre semipiene), un accendino, una ventina di contenitori vuoti di Borghetti, senza colpire alcuno; B) per avere i suoi sostenitori posizionati nella curva nord intonato: 1. al 15° primo tempo per 3 volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; 2. al 45° primo tempo cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni e incitanti alla violenza”. Giuseppe Giove, presente in panchina, è stato inibito a svolgere ogni attività di Figc, quindi a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società ionica sino al 28 febbraio. Espulso al 42’ della ripesa, il dirigente è stato punito “per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava platealmente contro una sua decisione”.

Alessandra Carpino