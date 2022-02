Covid, risalgono vittime e contagi

Risalgono contagi e decessi, nella quotidiana contabilità del virus. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 36.784 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 5.612 casi positivi, così suddivisi: 1.545 in provincia di Bari, 445 nella provincia Bat, 513 provincia di Brindisi, 938 in provincia di Foggia, 1.419 in provincia di Lecce, 699 in provincia di Taranto, 31 casi di residenti fuori regione, 22 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 22 decessi. I casi attualmente positivi sono 85.058; 727 sono le persone ricoverate in area non critica, 53 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 8.577.044 test; 715.888 sono i casi positivi; 623.241 sono i pazienti guariti; 7.589 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 238.379 nella provincia di Bari; 71.092 nella provincia Bat; 66.732 nella provincia di Brindisi; 112.321 nella provincia di Foggia; 122.477 nella provincia di Lecce; 97.346 nella provincia di Taranto; 165 attribuiti a residenti fuori regione; 2.376 di provincia in definizione.

In Italia è ferma al 10% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19, cosi’ come è ferma al 20% l’occupazione dei reparti di area medica non critica. Questi i dati Agenas aggiornati al 21 febbraio, che evidenziano, per entrambi i parametri, una crescita in Calabria, dove raggiungono rispettivamente il 14% e 31%. A superare la soglia del 10% dei posti in intensiva occupati da pazienti Covid sono 9 regioni: Lazio al 16%; Calabria al 14%; Sardegna al 13%; Marche e Valle d’Aosta al 12%; Emilia Romagna, Liguria, Sicilia e Puglia all’11%. Sulla quarta dose di vaccino ai fragili, si comincia l’1 marzo. Ad annunciarlo il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze, al termine della visita all’ospedale pediatrico Meyer.

“Per ciò che riguarda la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee – ha affermato – Ovviamente sarà abbastanza estensiva” per le categorie di persone più fragili “e la mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo: quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”. “Noi oggi abbiamo, con il ciclo completo, l’89% dei cittadini italiani, quindi oltre 48 milioni. Se pensiamo a prima dose e guariti, siamo quasi al 94%, quindi quasi 51 milioni – ha fatto inoltre sapere Figliuolo – Dobbiamo continuare a vaccinare sperando che ci siano ancora persone esitanti che abbiano compreso, finalmente, l’importanza del vaccino”.

“Abbiamo delle dosi di vaccino stivate per ogni eventualità, poi dopo il 31 marzo, quando passeremo la mano, ci sono tutte le interlocuzioni con il ministero della Salute per lasciare un pacchetto pronto. Oggi cadono i due anni dal primo caso e non dobbiamo dimenticarcene: è facile fare le cicale ma quando vengono i tempi duri dobbiamo aver messo del grano da parte. Guai a non aver fatto lezione di questo periodo. Naturalmente speriamo che non accada nulla”, ha sottolineato il commissario straordinario. “Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax: ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome. Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino”, ha affermato ancora Figliuolo. Sempre in merito alla “quarta dose”, il Regno Unito si avvia verso la somministrazione di un richiamo extra di vaccino antiCovid ad anziani over 75 e over 12 immunodepressi già in primavera, sulla base del parere dell’organo consultivo sulla vaccinazione. La conferma arriva dallo stesso segretario alla Salute e assistenza sociale britannico Sajid Javid: “Oggi ho accettato l’indicazione del Comitato congiunto indipendente per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jcvi)” che raccomanda di “offrire dalla primavera un’ulteriore dose booster anti-Covid a persone di età pari o superiore a 75 anni, ospiti di case di cura per anziani e over 12 immunodepressi”, ha spiegato in una dichiarazione ufficiale.

“Tutte e quattro le parti del Regno Unito intendono seguire il consiglio della Jcvi – ha aggiunto – Ho chiesto al Servizio sanitario nazionale di prepararsi a offrire il vaccino” alle persone che rientrano nelle categorie indicate “a partire da circa 6 mesi dopo l’ultima dose e a tempo debito stabiliranno ulteriori dettagli. Sappiamo che l’immunità da Covid-19 inizia a diminuire nel tempo. Ecco perché stiamo offrendo un booster primaverile a quelle persone a più alto rischio di forma grave per assicurarci che mantengano un alto livello di protezione. E’ importante che tutti ricevano i loro richiami non appena diventano idonei” a riceverli. “Il Jcvi – ha concluso Javid nello statement – monitorerà se il programma di richiami vaccinali debba essere esteso ad altri gruppi a rischio”.