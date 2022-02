La Big Bench sulla... Circummarpiccolo

Taranto ha la sua Big Bench. La panchina gigante è stata voluta e realizzata dall’associazione B&B Taranto Terra di Sparta in collaborazione con il Relais Histò e collocata in uno dei luoghi più belli della città bimare: la Circummarpiccolo, nell’area a ridosso dell’Oasi dei Battendieri. I luoghi suggestivi a Taranto sono tanti ma è stata scelta la zona a ridosso dell’Oasi dei Battendieri perché è un luogo che racchiude tutte le bellezza che la natura può donare con i colori che si fondono come sulla tela di un pittore. Angelo Locapo, presidente dell’associazione B&B Taranto Terra di Sparta spiega che l’Oasi dei Battendieri racchiude in un tutt’uno il verde della campagna, l’azzurro del mare ed il rosso dei tramonti. Un luogo ameno dove ci si può immergere nella natura. Arancio come il tramonto e giallo come l’oro sono i colori scelti per dipingere la struttura in ferro e legno della panchina numero 194 che entra a far parte di un circuito internazionale. Sono già numerosi i cosiddetti ’panchinisti’ che attraversando l’Europa, fanno tappa laddove ci sono le grandi panchine colorate.

«Non è stato facile posizionare la Big Bench sulle alture che circondano il secondo seno del mar Piccolo» ammette Locapo. Lo scopo è valorizzare uno dei luoghi più suggestivi di Taranto, un luogo tutto da scoprire. Prima di giungere alla installazione c’è stato un lavoro impegnativo, sono state seguite scrupolosamente le indicazioni dei ideatori del progetto. Tutte le 194 panchine hanno uguali dimensioni, peso e materiali, alta due metri e dieci centimetri, larga quattro metri e brevettata. Comodamente seduti si possono vedere in lontananza i palazzi della città, il Ponte Punta Penna, la Palude la Vela, l’oasi del WWF dove è possibile ammirare gli aironi cinerini ed i fenicotteri rosa, le imbarcazioni e le coltivazioni di mitili, l’antico Convento dei Battendieri del 1597. Una scommessa vinta insomma e una meta che entra a pieno titolo a far parte del percorso battuto dai panchinisti itineranti. L’ideatore delle panchine giganti è Chris Bangle, fondatore anche del progetto che sta riscuotendo sempre più consensi, che ha pensato ad una struttura che ricordi le panchine dei parchi pubblici ma molto più grande e che faccia tornare tutti un po’ bambini. Una panchina dopo l’altra e nasce così la Big Bench Community Project. Le panchine possono essere realizzate solo da privati ed associazioni no profit ecco che l’associazione B&B Taranto Terra di Sparta ha colto l’occasione per offrire ai turisti che vengono a Taranto di fare tappa alla Circummarpiccolo.