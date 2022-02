“Noi e Voi”: Trent’anni di sfide alle povertà

Domani, giovedì, don Francesco Mitidieri e tutti i volontari “Noi e Voi”, assieme all’arcivescovo mons. Filippo Santoro, spegneranno le candeline per i trent’anni dell’associazione di volontariato, nata con don Antonio Marzia, all’epoca cappellano della casa circondariale e indimenticato vice parroco alla Sant’Antonio. E lo faranno nell’ex monastero di clausura delle suore carmelitane dove nel 2017 è sorto il centro di accoglienza per richiedenti asilo “Casa Madre Teresa di Calcutta”, fra le opere più esplicative di un lavoro svolto su più ambiti delle periferie esistenziali. L’anniversario offre l’opportunità per stilare un bilancio di questi trent’anni di attività di “Noi e Voi”, che vide la luce nell’ex istituto dei gesuiti “San Luigi” in Città vecchia, dando nel contempo uno sguardo alle sue prospettive nell’immediato.

Ne abbiamo parlato con il presidente don Francesco Mitidieri, che è anche parroco al Corpus Domini, al quartiere Paolo VI. “Tagliando il traguardo dei trent’anni, vogliamo innanzitutto ringraziare Dio che ce lo ha concesso e tutte le persone che in questo tempo si sono prodigate, mettendo a frutto le loro migliori energie, per poter costruire, assieme a noi, ponti non solo fra il carcere e la città ma fra tutte le periferie esistenti e il cuore della società e di ogni persona. In fin dei conti era questo che si prefiggevano don Antonio Marzia e i volontari del carcere con l’associazione, che man mano ha ampliato il raggio di azione e sviluppato servizi, nello sforzo di rispondere alle varie problematiche sociali riscontrate”. Attualmente ‘Noi e Voi’ è infatti impegnata in cinque ambiti: migranti, minori, famiglie in difficoltà, senza fissa dimora ed esecuzione penale.

A proposito di quest’ultimo, il sacerdote cita la “Casa famiglia San Damiano” a servizio dei detenuti, attiva dal 2003 in alcuni locali del seminario diocesano di Poggio Galeso. Sorta per volontà dell’allora arcivescovo mons. Benigno Luigi Papa, l’opera vuole creare un luogo di accoglienza a soggetti particolarmente svantaggiati così da permettere loro di beneficiare di misure alternative al carcere. “All’interno della casa famiglia – spiega don Francesco – sono ospitate persone con storie diverse, che non hanno casa o provenienti da paesi fuori della comunità europea, offrendo la possibilità di intraprendere i primi passi verso un processo di recupero e di integrazione”. Don Francesco Mitidieri narra anche del centro educativo “Fieri Potest”, nato per volontà dell’arcivescovo mons. Filippo Santoro allo scopo di affrontare e risolvere tanti casi di nuove povertà.

“Nella mente scorrono i volti delle persone rivoltesi a noi – spiega – con le quali abbiamo fatto un percorso insieme affinchè potessero riprendere il cammino della loro vita in autonomia. Innumerevoli le soddisfazioni che abbiamo avuto per quelle situazioni, all’inizio di difficile soluzione, che abbiamo condotto a buon fine. Non pochi dei nostri assistiti hanno trovato inserimento lavorativo grazie al laboratorio di pasticceria “Pastri Lab”, sempre nell’ambito della “Fieri Potest”, oppure in quell’altra bella realtà che è il ristorante “Art. 21”, a Porta Napoli, ragione sociale che prende spunto dall’omonimo articolo presente nella Costituzione, nel Testo Unico sull’immigrazione, nell’ ordinamento penitenziario che regola il lavoro all’esterno dei detenuti e dal medesimo capitolo del Vangelo secondo Giovanni. “Art. 21” e “Pastri Lab” diventano altri due segni concreti di questa storia trentennale in cui ciascuna persona che si è affacciata da noi per chiedere aiuto che poi è diventata protagonista, parte attiva dell’associazione e, a sua volta, una risorsa per gli altri. La lezione che ci deriva da questa esperienza è che nessuno, come ci ripete papa Francesco, può essere considerato uno scarto ma opportunità di riscatto per il prossimo”. Don Francesco Mitidieri spiega che questo trentennale arriva nella primavera della riforma del terzo settore, che sollecita a studiare il lavoro su cui dovrà misurarsi l’associazione già sin dai prossimi mesi, rafforzando e arricchendo la propria identità a fronte delle nuove realtà di povertà.

“Per questo motivo – conclude – ci siamo messi in gioco facendo rinascere la cooperativa “Noi e Voi” cui ne seguiranno altre analoghe. Questo, allo scopo di mettere i volontari nelle condizioni di valorizzare il proprio specifico e di mettere a frutto nel miglior modo possibile le loro energie e potenzialità, realizzando servizi per l’altrui bene e autonomia personale. Nei prossimi mesi daremo vita anche a un ripensamento sull’associazione anche dal punto di vista giuridico, occasione per rilanciare il mondo del volontariato per una più adeguata risposta alle esigenze dei tempi”. Durante la festa di domani l’arcivescovo, dopo la santa messa, inaugurerà simbolicamente il sito internet dell’associazione, www. noievoi.net, cui si collegherà per primo.

Angelo Diofano