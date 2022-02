Il decennale delle Città del SS. Crocifisso

BARI – La presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, parteciperà stamattina, alle ore 10.30, nell’aula consiliare di via Gentile, alle celebrazioni per il decennale dell’Associazione Nazionale delle Città del SS. Cricifisso. Alla cerimonia saranno presenti il presidente dell’Associazione, Alesio Valente, già sindaco del Comune di Gravina in Puglia; il vicepresidente, Aldo Luongo, sindaco di Cuccaro Vetere; l’assistente ecclesiastico, don Beniamino Cirone; il segretario, Giuseppe Semeraro; la responsabile delle attività di promozione e di organizzazione, Nunzia Digiacomo; l’addetto alla comunicazione, Pino Lotta; una delegazione dei Comuni di Puglia, Basilicata, Campania, e Calabria, con alcuni ambasciatori e parroci. L’Associazione Nazionale delle Città del SS. Crocifisso nasce nel maggio 2011 e riconosce come suoi Comuni fondatori le Città di Gravina in Puglia, Brienza, Forenza, Galatone, Monteiasi, Monteroni di Lecce, Palo del Colle, Rutigliano e San Giorgio Jonico.

Negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente arrivando a contare ben 50 Comuni afferenti a nove regioni: Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna, Lazio, Emilia-Romagna e Toscana. L’Associazione punta a tutelare e valorizzare l’immenso patrimonio storico, artistico e religioso che ciascun territorio custodisce, a cominciare dai Crocifissi, illustrazioni visibili del mistero invisibile, significativi per la loro bellezza esecutiva, la loro storia secolare e i loro pellegrinaggi unici. “Voglio ringraziare il Presidente dell’Associazione Nazionale delle Città del SS. Crocifisso, l’Assemblea dei sindaci, il segretario e l’assistente ecclesiastico – ha detto la presidente Capone – per aver deciso di celebrare il loro decennale nell’aula del nostro Consiglio Regionale. Con il loro grande lavoro hanno unito Municipalità di tutto il Paese promuovendo un lavoro di rete che trova le sue basi in forti principi valoriali. Il SS. Crocifisso è un simbolo che promuove i valori della pace, della fratellanza e della giustizia. È chiaro – ha concluso – che in un periodo così delicato com’è quello che viviamo, caratterizzato dal riaffiorare dei venti di guerra, è fondamentale riaffermare in ogni contesto il bisogno di pace e di rispetto per il prossimo”.