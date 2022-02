Al via le domande per i contributi ai canoni di locazione a Grottaglie

GROTTAGLIE – L’amministrazione comunale ha approvato l’avviso pubblico per la concessione dei contributi ai canoni di locazione relativi all’anno 2020. La misura, finanziata dalla regione Puglia con il fondo nazionale per il sostegno all’accesso dalle abitazioni in locazione e cofinanziata dal Comune di Grottaglie, ha una dotazione di oltre 272 mila euro comprensiva della quota comunale di oltre 45 mila euro. L’avviso pubblico si rivolge ai grottagliesi residenti in possesso di un regolare contratto di affitto nonché degli ulteriori requisiti previsti dall’avviso pubblico. La domanda di ammissione al bando deve essere compilata su appositi modelli scaricabili dal sito internet del Comune di Grottaglie nell’area tematica “Casa e Politiche Sociali” oppure ritirati all’ingresso della Casa Comunale.

La documentazione dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 7 marzo 2022 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (Pec). Per i cittadini che non sono in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata il bando prevede la possibilità di delegare altro soggetto, in possesso di Pec, per la trasmissione dell’istanza. L’avviso pubblico per i contributi ai canoni di locazione è un primo step delle misure a sostegno del diritto alla casa. Nelle prossime settimane saranno approvati gli avvisi per l’assegnazione di contributi a sostegno della morosità incolpevole e per la concessione di un sussidio a cittadini che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 25%.