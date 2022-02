“Il senso della vita”: l’orrore dei lager nel libro di memorie dell’autrice Anna Maroscia

“In nomine patris”. Nel nome del padre e di un’intera costellazione familiare. Ecco un libro così ricco di memorie e di valori da suscitare ammirazione per chi lo ha scritto e uno struggimento di cuore per il protagonista della storia narrata, Nicola Maroscia, e la sua testimonianza di vita senza retorica, ma eroica, vissuta all’insegna dell’amore, dell’onestà, del lavoro e del coraggio silenzioso. Il libro – un’edizione d’arte – s’intitola “Il senso della vita. Una valigia di ricordi dall’orrore dei lager alla magia della vita” ed è stato pubblicato dalla Coop Tipograf di Savona. L’autrice è Anna Maroscia, la figlia di Nicola, nato a Tavenna, in Molise, nel 1914 e impiegato di Prefettura, in missione anche a Taranto nel lontano 1945. Studi classici, una laurea in Scienze Politiche, una carriera, sempre in salita, di Funzionario della Camera di Commercio di Savona, gratificata dal Presidente Ciampi con l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana, Anna è anche giornalista pubblicista e Presidente del Comitato di Savona della Società Dante Alighieri.

Donna versatile, ma soprattutto con un altissimo e umanistico sentimento della pietas familiare, Anna Maroscia ha interiorizzato il padre al punto da identificarsi in lui e donargli la parola per narrare serenamente, ma anche con emozione, l’epopea di una vita; quella parola che fu rubata al padre da un ictus quando aveva solo cinquantun anni di età. Così è nato questo libro dove il Padre racconta se stesso e la sua vita attraverso le parole della figlia e comincia proprio da quando fu colpito dall’emorragia cerebrale, poi, sul filo della memoria, va a ritroso nel tempo e, tappa dopo tappa, racconta la sua infanzia di orfano, l’esperienza terrificante di prigioniero 30924 nei lager nazisti, dove fu recluso durante la Seconda Guerra Mondiale insieme a tanti altri militari italiani, il ritorno alla vita, il suo lavoro in Prefettura e le grandi gioie avute dalla famiglia, l’affetto per il fratello Giuseppe, il tenerissimo amore per la moglie Teresa, per i figli, Anna e Antonio, e per il nipotino Federico che sarebbe diventato un dottore commercialista di spicco e sindaco di Savona fino al 2016. Persone, tutte, figli e nipoti, ricche di valori forti. La narrazione si conclude quando il Padre, semiparalizzato ma di mente vigile, segue emozionato e in trepidante attesa l’evento della nascita del suo nipotino, il figlio di Anna, sposata con l’ingegner Giovanni Berruti. Qui termina il racconto di Anna Maroscia.

Nicola morì in seguito il 19 dicembre 1969, a cinquantacinque anni. «Questo libro – scrive nella premessa l’autrice che ha compulsato a lungo, con amor filiale e culto della storia, documenti, foto, lettere e diari del padre – nasce dal silenzio, dal linguaggio del silenzio legato al dolore, alla lontananza, alla solitudine e al pudore di mio padre, riuscito a tornare alla sua famiglia dopo essere stato disarmato dai tedeschi in Grecia, dove prestava servizio militare, e recluso, come migliaia di altri soldati italiani, in vari campi di prigionia e di internamento, sopportando indicibili sofferenze, ma riuscendo, comunque, a prendere appunti dei suoi spostamenti, redigere un diario e inviare a mamma alcune lettere. Ho ritrovato diari, lettere, immagini di quel periodo solo alla fine del 2004, dopo la morte della mia mamma, che aveva conservato con cura tutti i documenti. Babbo non aveva mai trovato la forza di raccontare ai suoi figli il dramma di cui era stato protagonista. È proprio perché ne sono venuta a conoscenza in modo tanto doloroso e tardivo, che ho voluto ricostruire le vicende della mia famiglia, mettendomi nelle vesti di mio padre, seguendone il percorso esistenziale… Queste mie pagine sono nate come imperativo morale e atto di gratitudine verso i miei straordinari genitori che, nonostante le enormi difficoltà cui sono andati incontro, hanno saputo trasmettere a me e a mio fratello l’amore per il nostro Paese, l’interesse per la cultura, la passione per l’arte, per la musica, la felicità e la consolazione dell’amicizia. Mai ho percepito una sfumatura di rancore o di odio, tanto nelle loro opinioni come nel loro linguaggio».

Va da sé che questo libro, oltre a testimo niare il valore della memoria e della famiglia e, insomma, tutti i valori identitari degli italiani, necessari a un’educazione sentimentale dei giovani; oltre ad essere un ottimo esempio di letteratura onesta, è anche una straordinaria miniera di documenti d’epoca, importantissimi per chi voglia fare ricerca storica, perché la Storia è fatta di tante piccole storie: un mosaico di vite e microcosmi; e l’Italia è andata avanti ed è oggi una patria libera, democratica e in prima fila fra gli Stati più autorevoli, grazie ai sacrifici e al lavoro dei tanti Nicola Maroscia, tanta gente onesta e perbene che ha capitalizzato valori, primo fra tutti quello della famiglia. Ad inquadrare nella giusta prospettiva storica la terribile esperienza di Nicola Maroscia e degli altri 700.000 soldati dell’esercito italiano, “travolti dalla catastrofe” e prigionieri dei Tedeschi all’indomani dell’8 settembre del 1943, è il professor Giuseppe Milazzo nella Presentazione del libro, mentre lo scrittore e giornalista Paolo Peluffo (volto noto di Rai Scuola, già vice presidente nazionale della Società Dante Alighieri e ideatore dei 100 film di dodici minuti l’uno “In viaggio con Dante” con il regista Lamberto Lambertini, un’opera monumentale cinematografica sulla Divina Commedia prodotta dalla Società Dante Alighieri), centra la peculiarità del libro nel saggio “I fili della storia e la resistenza all’oblio”: “… ogni filo della nostra memoria riproposto oggi è un gesto di resistenza civile. Resistenza civile contro l’oblio che si vuole imporre ai popoli, resistenza civile contro la perdita di memoria che consenta di porre la nostra storia, la storia delle nostre famiglie nel reticolo di una comunità, di una narrazione collettiva, di una Patria… Che cosa è dunque questo libro di Anna Maroscia intitolato “Il senso della vita”. È una storia ricostruita.

È una serie di piccoli caleidoscopi, di album famigliari che escono all’improvviso da una scatola di legno riportata dal padre dai campi di concentramento tedeschi nel 1945, le immagini di un viaggio in Cina di uno zio, partito con le speranze di civilizzazione che coinvolsero una generazione di italiani, e tornato malato; le foto di classe di un convitto nazionale per orfani di guerra- istituzione nobile di uno Stato che voleva ancora esistere, per i suoi cittadini.” Nella storia di questa vita sono entrata in punta di piedi e in rispettoso silenzio, e il libro che la narra è un seme prezioso che cerca spazi della mente, specie le menti dei giovani, dove allungare le radici. Nella Postfazione l’autrice spiega il titolo che ha dato al suo libro. Parlando con un amico di famiglia, monsignor Dante Lafranconi, Anna aveva chiesto che senso avesse avuto per il Signore la vita di suo padre segnata dalla solitudine, dal dolore, dalle difficoltà. Don Dante le suggerì allora di raccontare brevemente tutto quello che era accaduto alla famiglia Maroscia dopo la morte di Nicola. Che cosa, dunque, era successo? Cresciuti nei valori, con l’esempio di questi genitori, i figli e i nipoti si sono realizzati con successo nel lavoro e nella vita. “Eccoconcluse allora don Dante- tutto ciò che mi hai raccontato, tutto ciò che ognuno della tua famiglia ha saputo realizzare è il senso della vita, della vita di Nicola Maroscia”. Il senso della vita, dunque, è negli affetti e “nella relazione con gli altri – leggo in quarta di copertina- e attraverso ciò che essi hanno raccontato e documentato sulla propria e altrui esistenza”. Un grazie ad Anna Maroscia per aver fatto conoscere anche a noi la storia della sua famiglia e le sue memorie, custodire le quali, a voler parafrasare Mahler, non vuol dire custodire delle ceneri, ma vuol dire trasmettere un fuoco: un fuoco di amore che dà senso alla vita rendendola degna di essere vissuta.

Josè Minervini

Presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Taranto