Raffica di controlli nel centro di Taranto

Alto impatto: controlli nel centro cittadino, finalizzati, in particolare, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni e istituito posti di blocco. I militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà una trentaduenne della provincia di Brindisi, sorpresa in centro nonostante avesse un provvedimento del foglio di via obbligatorio che imponeva alla donna il divieto di ritorno a Taranto per tre anni; un ventunenne tarantino sorpreso alla guida di una moto, senza patente di guida; un trentaduenne straniero, trovato alla guida di un veicolo, privo di patente di guida; un trentenne tarantino, già noto alle forze dell’ordine, il quale durante un controllo stradale ha minacciato i carabinieri. Sono stati, inoltre, segnalati alla Prefettura quattordici persone, per uso di sostanze stupefacenti. Durante i controlli antidroga sotto sequestro 2,8 grammi di cocaina, 6,4 di eroina e 14,5 di hashish. Infine i carabinieri impegnati nei posti di blocco hanno controllato sessantuno persone e quarantasette automezzi. I militari dell’Arma hanno sequestrato due automezzi per mancanza di copertura assicurativa ed hanno elevato sedici contravvenzioni per violazione delle norne contenute nel codice della strada.