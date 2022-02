Nessuna chiusura per gli uffici di via Fiume

«Non ci sarà nessuna chiusura per quegli uffici ed i cittadini che fruiscono dei relativi servizi continueranno a goderne per ora negli stessi ambiti». Così Vincenzo Cardellicchio, commissario prefettizio del Comune di Taranto, in riferimento alla paventata chiusura degli uffici comunali di via Fiume, già sede della circoscrizione Tre Carrare-Solito. «A seguito del monitoraggio che il commissario ha chiesto di effettuare agli uffici comunali circa il numero delle pratiche evase e gli utenti di riferimento – si legge in una nota di Palazzo di Città – si è ritenuto che non sussistano motivazioni che richiedano una diversa determinazione. Il Commissario, per il tramite del segretario generale ha fatto poi giungere ai dipendenti di quegli uffici, il suo saluto e l’invito ad apprezzare l’affetto con cui i cittadini del quartiere hanno difeso il loro presidio.

A valle dell’incontro con i Dirigenti, il Commissario Straordinario ha anche aperto un focus per la problematica del Galeso, recentemente attenzionata alla stampa da Legambiente, area di particolare importanza storica e ambientale cui riservare, insieme alle competenze della Provincia, una rinnovata cura e una specifica vigilanza».