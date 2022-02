Clan Pascali, tre in libertà e uno ai domiciliari

Tre indagati in libertà e uno ai domiciliari. Tutti gli altri, invece, dovranno rimanere in carcere. È la decisione del Tribunale del Riesame di Taranto che ha rigettato tutti gli altri ricorsi presentati dai difensori dei presunti esponenti del clan Pascali. Nell’ambito dell’operazione della Squadra Mobile di Taranto conclusa il 2 febbraio scorso con l’esecuzione di 38 ordinanze di custodia cautelare, gran parte delle quali in carcere, sono stati arrestati anche i presunti responsabili di un’associazione a delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della disponibilità di armi.

Stando alle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, il gruppo si occupava delle piazze di spaccio nelle periferie del capoluogo jonico e a Martina Franca, smerciando soprattutto hashish e cocaina. In questo contesto, ricostruito dagli inquirenti, sono stati arrestati due giovani di Martina, Giovanni Albertini, di 43 anni e Pietro Spezio, di 35 anni, ai quali vengono contestati alcuni episodi di spaccio. Il primo ha ottenuto i domiciliari, mentre il secondo è stato rimesso in libertà a seguito dell’annullamento nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce Marcello Rizzo. Entrambi sono difesi dagli avvocati Gaetano Vitale e Mirko Porsia. Annullata l’ordinanza anche per Simone Loperfido, difeso dall’avvocato Alessandro Scapati. Un’altra ordinanza è stata annullata dal Riesame. Quella nei confronti di un 35enne tarantino noto alle Forze dell’ordine, Francesco Tortella, difeso dall’avvocato Andrea Maggio.

Anche Tortella è tornato in libertà. Detto negli ambienti criminali “Power ranger”, come riportato dalle trascrizioni delle intercettazioni, Tortella è stato arrestato in quanto ritenuto il conducente della moto a bordo della quale un altro personaggio noto alle Forze dell’ordine, Walter De Cataldis, avrebbe compiuto una spedizione punitiva a suon di piombo nei confronti di Lucky La Gioia (detto Luchino) ritenuto uno degli esponenti del clan capeggiato da Nicola Pascali, al quale, infatti, è stata contestato il reato di associazione di stampo mafioso. Tortella e De Cataldis rispondono di lesioni gravi provocate con l’esplosione di alcuni colpi di pistola calibro 9×18 il 31 ottobre del 2018 in via Cesare Battisti. Stando alla ricostruzione degli investigatori, La Gioia sarebbe stato punito per aver chiesto l’amicizia su Facebook alla compagna di Tortella. Questo sarebbe stato il movente del ferimento, a detta dei presunti autori. Dal ferimento di Lucky La Gioia (uno dei protagonisti del video della cantante neomelodica) è scaturita l’inchiesta che ha fatto scattare i circa 40 arresti.

Le intercettazioni telefoniche e soprattutto quelle ambientali effettuate dalle “cimici” piazzate nella stanza dell’ospedale Santissima Annunziata, in cui l’uomo era stato ricoverato per le ferite riportate alle gambe, hanno fornito ai poliziotti materiale utile per le indagini. Da quanto si legge nell’ordinanza, durante le visite ricevute in ospedale dal La Gioia, sono emersi i collegamenti col presunto sodalizio criminale dei Pascali. Fra i diversi passaggi c’è uno in cui lo stesso ferito lamentava la totale assenza di interesse per le sue condizioni di salute da parte della moglie del presunto boss, Antonella Bevilacqua, e da parte di altri sodali. “Allora che c. di malavita è questa? Che fratellanza è?” sono (stando alla trascrizione riportata) le frasi pronunciate dal La Gioia. La fratellanza invocata, non hanno dubbi gli investigatori, è quella di tipo mafioso. Affermazioni che hanno contribuito a far scattare l’accusa di associazione mafiosa anche per La Gioia.