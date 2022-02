Il Consorzio Asi di Taranto aderisce alla Fondazione Its Jobsfactory Puglia

Il Consorzio Asi di Taranto aderisce alla costituenda Fondazione Its che opererà nell’area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy nell’ambito dei servizi alle imprese” «Gli Its costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione – evidenzia il presidente del Consorzio Asi di Taranto Costanzo Carrieri – Rappresentano un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una strategia nuova fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con l’obiettivo di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese.

Un’approfondita analisi dei bisogni delle aziende nel territorio, ha difatti evidenziato una difficoltà da parte delle stesse, a reperire risorse umane adeguatamente qualificate ad affrontare le sfide dell’internazionalizzazione dei mercati e della digitalizzazione e dunque il Consorzio Asi di Taranto ha condiviso la necessità di sviluppare un progetto di formazione che consentisse un collegamento tra giovani e imprese. Il Consorzio Asi, invero, considera la conoscenza la vera “materia prima” per le imprese e coerentemente con tale principio ha pertanto inteso partecipare alla fondazione di questo nuovo Its – conclude il presidente Costanzo Carrieri – al fine di contribuire nella costruzione di occasioni di formazione che si ritengono fondamentali per la realizzazione ed attuazione di un nuovo paradigma dello sviluppo socio – economico locale basato sui criteri dell’eco sostenibilità».