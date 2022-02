Confcommercio di Laterza, eletto il nuovo direttivo

LATERZA – Eletto il novo direttivo di Comfcommercio. Sarà Nadia Giannico, imprenditrice con un forte radicamento nel territorio, a guidare la delegazione comunale di Laterza Confcommercio.La imprenditrice laertina, è stata eletta alla presidenza al termine di un percorso finalizzato a far ripartire la delegazione locale di Confcommercio, commissariata da qualche tempo. Un compito che Nadia Giannico ha svolto con entusiasmo ed impegno e che ha portato in tempi rapidi alla assemblea per la nomina delle cariche sociali. Spicca nel nuovo direttivo, che affiancherà Giannico, la presenza di imprenditori del settore del food, in linea con quella che è la naturale vocazione allo sviluppo del turismo enogastronomico del territorio di Laterza.

“Un territorio che – ha commentato la neo presidente Giannico- assieme alle indiscusse bellezze naturalistiche e culturali, esprime due vere e proprie eccellenze ‘il Pane di Laterza’ e le ‘Carni al Fornello’, da promuovere oltre i confini comunali. Lavoreremo per mettere in rete e valorizzare la offerta delle attività del commercio, del turismo e dei servizi del nostro territorio, aprendoci al confronto ed alla collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che come noi amano la nostra Laterza”. Il nuovo Consiglio direttivo è composto dal presidente Nadia Giannico e dai consiglieri Fedele Clemente, Paolo Giannico, Giuseppe Scarati, Michele De Vietro e Vito Perrone.