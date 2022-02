Tutti al circo: arrivano gli artisti del Maya Orfei Madagascar

Per la gioia di grandi e bambini, il 25 febbraio arriva a Taranto, in viale Unicef, il Maya Orfei Circo Madagascar, lo spettacolo che ha registrato un milione di spettatori dal vivo. Fino al 13 marzo sarà possibile vivere la magia che solo il circo sa creare insieme agli acrobati, agli equilibristi, ai clown, ai contorsionisti, ai giocolieri, agli antipodisti e agli addestratori, quest’ultimi sempre in simbiosi con i loro animali. Il Madagascar Circus è il circo più grande d’Italia: nonostante i 100 animali e gli 11 record mondiali, quello che lo rende diverso dagli altri è la sua sede, in quanto è il primo ed unico circo pugliese.

Per la nostra regione questo rappresenta, senza ombra di dubbio, un vanto oltre che un primato. Due le ore di spettacolo previste tutti i giorni (eccetto il martedì) e due le fascie orarie (ore 17.30 e ore 21.00); il sabato e domenica gli spettacoli sono, invece, previsti nel pomeriggio alle ore 16.30 e, la sera, alle ore 19.00. Per il legame con il territorio, sono stati attuati prezzi speciali con sconti fino al 50%, prenotabili sul sito www.madagascarcircus.it. «La nostra missione è quella di regalare felicità. Non perdete l’occasione di essere felici», dicono gli artisti che fanno parte della grande famiglia del Circo Madagascar. Dopo la tappa tarantina, il circo continuerà la sua tournée pugliese a Barletta dal 18 marzo al 27 marzo, a Bari dal primo aprile al primo maggio e a Monopoli dal 6 al 15 maggio.